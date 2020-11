Sundsvalls Tidning klandras för integritetskänsliga uppgifter om försvunnen

Den 12 maj 2020 publicerade ST på sin hemsida, ST.nu, en artikel med rubriken Stor uppslutning vid akuta söket i [område angivet] efter försvunne unge mannen: ”Över förväntan”. Underrubriken var Ung man försvunnen i [orten].

I ingressen stod att en man i x-årsåldern var försvunnen sedan början av föregående vecka och att polisen hade upprättat en anmälan om människorov. Hundratals personer hade sökt igenom ett område med anledning av försvinnandet. Artikeln avslutades med en uppgift om att Missing People skulle gå ut med information om kommande sök på sin Facebook-sida, med en länk till Missing Peoples Facebook-sida.

En liknande artikel publicerades i ST:s tryckta utgåva den 14 maj 2020.

Debatt i tidningen

Den 14 maj 2020 publicerades på ST.nu Letandet fortsätter efter försvunnen – fortfarande misstanke om kidnappning: ”Tagit vissa saker i beslag”.

I ingressen stod att en man i x-årsåldern varit försvunnen i tio dagar och misstänkt kidnappad i [orten]. Både polisen och Missing People arbetade för att lösa vad som hänt och försöka hitta mannen. Polisen berättade att man hade hållit förhör och tagit vissa saker i beslag. Ingen person var i nuläget misstänkt för brott. I artikeln stod vidare att mannen haft problem med droger och tidigare blivit dömd för narkotikabrott, och att omständigheter kring försvinnandet gjort att polisen upprättat en anmälan om människorov.

En liknande artikel publicerades i tryck den 15 maj 2020, med rubriken Inga spår efter den försvunne. Vidare publicerades den 20 och den 25 maj 2020 debattartiklar på ST.nu. Kritik framfördes mot att ST inte hade publicerat namn och bild på den försvunne mannen, samt att tidningen hade skrivit om drogmissbruk och tidigare brottslighet. Ansvarig utgivare, Karin Näslund, svarade i båda fallen på kritiken direkt.

Rapportering i andra medier

Den 8 maj 2020 efterlystes A [namn på den försvunne mannen angivet] av Missing People varvid man gick ut med förnamn, bild, ålder och signalement på honom. Den 12 maj 2020 publicerade Aftonbladet förnamn och bild på A och redogjorde för att han försvunnit i [område och ort angivna] och att Missing People var inkopplat i ärendet. Den 14 maj fortsatte rapporteringen i Aftonbladet och A förekom åter på bild och med förnamn. A:s försvinnande togs även upp i programmet Efterlyst den 14 maj 2020.

Anmälaren: kränkande och irrelevant

ST:s publiceringar anmäldes av A:s pappa. Informationen om att sonen, som endast var x år, haft drogproblem och var tidigare dömd var irrelevant, kränkande och skadande för A. Uppgifterna var inte av betydelse för rapporteringen och det polisen hade rapporterat om försvinnandet motiverade inte uppgifterna. Tidningen hade dessutom skrivit att A var dömd för narkotikabrott. Det korrekta förhållandet var att han var dömd för ringa narkotikabrott.

ST hade inte gått ut med namn och bild på A. Men genom att namn och bild, i nära sammanhang, hade publicerats i andra medier och kanaler, blev hans identitet ändå känd. ST hade dessutom länkat till hemsidan för Missing People.

Tidningen: inget utpekande

Sundsvalls Tidning svarade genom ansvarig utgivare, Karin Näslund. A:s ouppklarade försvinnande i [orten] hade engagerat många människor, väckt starka känslor och var av stort allmänintresse. Många hade deltagit i sökandet efter honom och var intresserade av att följa utvecklingen. Att han försvunnit i ett av [ortens] populäraste friluftsområden skapade oro. Det var viktigt att sätta in A:s försvinnande i ett sammanhang och att ge allmänheten en så bred bild som möjligt. Att berätta om hans drogmissbruk och tidigare brottslighet var relevant, eftersom det hjälpte till att teckna en bild av vilken situation den försvunne kunde befinna sig i.

ST hade inte publicerat namn eller bild på A. Han var helt anonymiserad och en publicitetsskada kunde därför inte ha uppkommit på grund av tidningens publiceringar.

Att tidningen länkat till Missing Peoples Facebook-sida borde inte påverka bedömningen. Länken hade gått till hemsidan för Missing People och inte direkt till inlägg med A:s identitet.

Medieombudsmannens bedömning

Uppgifterna om A:s försvinnande har ett stort allmänintresse. Vad MO bedömer är om personer som utpekas, på ett eller annat sätt, tillfogas oförsvarliga publicitetsskador genom kränkande eller skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. Uppgifter som därmed blir kända för en krets som inte redan tidigare kan förväntas ha kännedom om förhållandena.

Varje medium ansvarar som regel för sina egna publiceringar. De bedömningar som har gjorts i det medieetiska systemet har därför utgått från att länkningar i sig inte medför ett utpekande. Utpekandet i det material som länkats till får alltså stå för det medium som faktiskt har gjort det. Däremot måste tidningen ta hänsyn till i vilken krets den omskrivne kunde varit känd när den skriver, vilka som förstår att publiceringarna handlar om A. Vad tidningen måste överväga är om den förmedlar tidigare okända känsliga eller kränkande uppgifter till denna krets.

De känsliga och skadande uppgifter som ST förmedlade var att A hade haft ett drogmissbruk och gjort sig skyldig till tidigare narkotikabrottslighet. Med hänsyn till den stora uppmärksamhet saken väckt måste ST:s uppgifter ändå ha varit tillräckliga för att en stor krets av personer skulle förstå att det var A saken handlade om. Det har i de uppgifter som framkommit om A:s försvinnande inte varit några bärande skäl till att de känsliga uppgifterna om honom lämnats. Därmed uppkom en oförsvarlig publicitetsskada för honom, och Medieombudsmannen anser att tidningen bör klandras.

Nämnden delar MO:s bedömning

Tidningen anför till Mediernas Etiknämnd att det inte är rimligt att en utgivare ska ta ansvar för och känna till namnpubliceringar som gjorts på andra plattformar. Anmälaren anför att tidningen inte har tagit hänsyn till sonens integritet. De har alldeles i onödan hängt ut en tonåring som missbrukare för en bred allmänhet.

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att A har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.