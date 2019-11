Sundsvallsartisten Sara Thunder Starz siktar högt – dags för final i Musikschlaget

Det började i Sundsvall 2011, det som allmänt kallas för Melodifestivalen för musiker med funktionsnedsättningar.

I år arrangeras den stora riksfinalen på Aveny i Sundsvall för nionde gången, med tio bidrag som under resans gång tagits ut via åtta deltävlingar runtom i landet. Därutöver har två wildcards delats ut.

Bland finalisterna finns Sundsvallsbon Sara Lundgren, i de här sammanhangen mer känd under sitt artistnamn Sara Thunder Starz.

För henne har musiken alltid varit central i hennes liv.

– Jag har ju autism och då har man ofta specialintressen som man gillar extra mycket, för mig är det musiken, säger hon.

Men jag sov. Jag sjöng i sömnen.

Hon berättar att hon sjungit så länge hon kan minnas, ända sedan hon var liten.

– En gång kom mamma in i mitt rum för att säga till att jag inte får sjunga mitt i natten. Men jag sov. Jag sjöng i sömnen.

– Den enda gången jag inte sjunger är när jag duschar, säger Sara.

2015 började Sara på musikkooperativet Maitraiders, vilket därefter lyft det tidigare allmänna musikintresset till nästa nivå.

– Innan jag började här på Maitraiders kunde jag ingenting om tonarter. Mitt självförtroende har vuxit enormt mycket sedan jag började här, säger Sara.

Den 9 november står Sara Thunder Starz på scenen inför ett fullsatt Aveny, då hon framför sin egen låt "In my dreams", som hon placerar in i kategorin pop/dansband.

– Men riktiga jag är mer hiphop och rap.

Målsättningen är också klar. Sara Thunder Starz siktar högt. Mot stjärnorna.

– Jag har aldrig hört någon säga något illa om låten, alla verkar gilla den. Jag tror chanserna är goda, säger hon.

Det här är vår Mello, med glitter, glamour och röda mattan.

Musikschlaget anordnas av Maitraiders tillsammans med studieförbundet Bilda. Idén till arrangemanget föddes efter att Maitraiders 2006 deltagit i Eurovision för funktionshindrade i Aten.

– Det här är vår Mello, med glitter, glamour och röda mattan. På den punkten vill vi inte rucka på någonting bara för att det är den här målgruppen, säger Olle Norberg, enhetschef vid studieförbundet Bilda och fortsätter.

– Det här är på riktigt, med bra ljus, ljud, styling, konferencier och en riktig scen. Det ska vara de bästa förutsättningarna. Det som är så roligt med Musikschlaget är att vi ser hur det sporrar till en positiv utveckling i deras musik.

Genom åren har arrangemanget vuxit, undan för undan.

– Första året hade vi 16 bidrag som deltog. I år har vi haft 132 artister i åtta deltävlingar, säger Olle Norberg.

De tio artisterna i årets final

Jennie Lind, Stockholm

Santiago Rubio & Big Blue Band, Stockholm

Sara Thunder Starz, Sundsvall

Led Zixy, Ljungby

Therese Jansson, Uppsala

Patrik Bunting, Norrköping

Rickard Söderberg, Göteborg

Monica Nyberg, Kramfors

David Söderlund, Umeå

Sebastian Bäcklund, Göteborg