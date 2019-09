Sundsvallsartistens stora uppdrag – uppträder live inför Otto Wallins supermatch i Las Vegas: "Har skräddarsytt en bomb"

När Otto Wallin gick in till matchen mot Adrian Granat i Sundsvall förra våren sjöng Sundsvallsartisten och Wallins vän Joakim Gissberg live i arenan.

När Wallin nu ska möta Tyson Fury i Las Vegas kommande helg väntar ett ännu större uppdrag.

Gissberg har tillsammans med Patrik Collén skrivit en introlåt åt Wallin som kommer spelas upp i högtalarna när boxaren kliver in i ringen. När det sedan är dags för den svenska nationalsången är det Joakim Gissberg som kommer att sjunga live i arenan.

– Allt känns nästan surrealistiskt, men själva sången är jag inte så orolig för. Jag har gjort det här så länge nu, säger 27-åringen.

Att han framför nationalsången är efter önskemål från Otto själv och Gissberg var tvungen att göra två olika auditions för att bli godkänd.

– Häromveckan fick jag ett mail där det stod typ "congratulations Joakim, you get the gig at the Vegas fight". Då rös det till lite i kroppen, det kommer bli känslosamt när man står där och ser Otto.

Arbetet med den specialskrivna låten "All in" har pågått sedan en tid tillbaka och tanken är att den ska släppas dagarna innan matchen.

– Först har vi utgått från en referenslista med låtar som Otto lyssnat på nu när han tränat inför matchen. Sedan har vi skräddarsytt instrumentalen och texten är skriven på engelska, det blir lite annorlunda för mig men det passar bra inför en sådan här match, säger Joakim Gissberg.

Kan du berätta något om texten?

– När jag bott i USA själv har jag märkt att folk där inte riktigt fattar vad Sverige är, de tror att det är mitt ute i ingenstans med en massa isbjörnar. Vi har tagit den humorn lite och flätat in Otto i det. Vi pratar att han kommer från lilla Ljustadalen i Sundsvall och att de är chockade över storleken och speeden han har. Han är ju en väldigt skolad boxare och vi har gjort det lite humoristiskt, men det är ändå en ganska allvarlig och hård text. Det är en tyngre låt än vad vi brukar göra, och vi har fått bra feedback.

Både Joakim Gissberg själv och Otto Wallin är nöjda med resultatet.

– Den har blivit sjukt bra, jag har skickat den till några nyckelpersoner och fått bra respons. Nu vill man bara göra allt så bra som möjligt för Otto. Han ska bara tänka på sitt och göra det han ska.

Vad säger Otto om låten?

– Samma sak, han är jävligt tacksam. Han har mycket annat att tänka på men jag fick ett sms för några dagar sedan att han börjar lyssna på låten mer och mer och att han blir sjukt taggad på den, det är det man vill höra. Det är för hans pump inför matchen vi har skräddarsytt den här bomben till honom. Det var tanken och det verkar som vi lyckats.

På torsdag lyfter planet mot USA för Gissberg och några av Otto Wallins närmaste vänner.

– Vi är runt 15 stycken från Sundsvall som åker i två olika flyg. Halva gänget flyger i ena planet direkt till Vegas, däribland Ottos bröder och ett gäng vänner från barndomen. Sedan åker jag tillsammans med fler av polarna först till Los Angeles där vi sedan bilar till Vegas. Det är samma gäng som brukar vara med och vi blir kvar i USA någon vecka efteråt. Vi kommer stanna och åka en sväng till Los Angeles och njuta av semester, och om Otto vinner kommer vi nog aldrig hem. Då stannar vi, säger Joakim Gissberg med ett skratt.