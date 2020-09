Sundsvallsbo häktad för våldtäkt – förnekar brott

Först under helgen togs den misstänkte mannen in till förhör. Han anhölls då misstänkt för brottet som ska ha skett under natten mot förra torsdagen utomhus i Sundsvall.

– Jag kan inte säga något om det här, säger kammaråklagare Stina Sjöqvist.

Enligt åklagaren rör det sig om våldtäkt alternativt en oaktsam våldtäkt.

Mannen och kvinnan ska inte ha varit okända för varandra.

– De har haft en viss bekantskap, säger Stina Sjöqvist.

Häktningsförhandlingen hölls i Sundsvalls tingsrätt på tisdagen.

Mannen häktades då på sannolika skäl misstänkt för våldtäkten.

– Nu fortsätter utredningen, säger Stina Sjöqvist.

Enligt mannens advokat förnekar mannen brott.