Sundsvallsbon Kent nära att drunkna i mörkret – här träffar han sina hjältar: "Hur fan fick ni upp mig?"

Två och ett halvt dygn har gått sedan dramatiken utspelade sig i Inre hamnen i centrala Örnsköldsvik.

Då förde 65-årige Sundsvallsbon Kent Johansson en lång kamp mot döden.

Vid lunch på måndagen mötte han räddarna Catrina Strandberg, Johan Nylander, Patrik Sjöberg och Frida Nylander på olycksplatsen vid restaurangstråket i hamnen.

– Var det ni som gjorde det? Jag hade inte stått här om ni inte funnits där för mig. Jag hade inte överlevt länge till, säger Kent Johansson och torkar en tår från ena ögat.

Kent och de fyra hjältarna – som hade firmafest på lokal i fredag, men som var ute för att fånga en nypa frisk luft när Kent hamnade i nöd – delar intensiva minuter från skräckkvällen.

– Hur fan fick ni upp mig? Jaså, ni surrade med mig? Var jag med på noterna? Ja, det handlade om sekunder, det kan jag lova er, säger Kent Johansson.

Catrina Strandberg, Johan Nylander, Patrik Sjöberg och Frida Nylander förklarar hur de gick ut från restaurang All Star strax efter tio på kvällen för att ta luft.

Och det var då de hörde något långt där borta, utanför Saltmagasinet.

Det som hade skett var att Kent Johansson, på tillfälligt besök i Örnsköldsvik, på väg mellan just All Star och sin husbil som stod parkerad några hundra meter därifrån, råkade falla i vattnet.

– Fråga mig inte hur det gick till, för jag kan inte svara på det. Utan att jag hann blinka så låg jag där. Jag tror att jag snubblade och halkade och hamnade under vattnet, säger Johansson.

Kent Johansson ställer gärna upp och berättar om det han kommer ihåg och har någorlunda klart för sig, men det sker inte utan att hans röst skär sig.

– För bara några månader sedan blev jag pensionär. Det hade varit för jävligt om livet slutat som det kunde ha gjort. Men någon tyckte det var för tidigt, det var inte tid ännu.

När det bar till åkte Kent Johansson under vattnet en kort stund. När han fick upp huvudet ovanför vattenytan såg han en träpåle som han valde att klamra sig fast vid.

Den pålen blev hans räddning.

– Jag for liksom in under kajen. Det fanns fler pålar, och jag funderade på att ta mig mellan dem, men jag vågade inte släppa den jag höll i. Man vet aldrig om jag hade fått tag i någon fler i mörkret.

– Man kan inte uppskatta tiden. Jag skulle tro att jag kanske låg där i en kvart innan mina hjältar kom farande.

Var det kallt?

– Så förbannat. Men underligt nog så blev min kropp bara varmare och varmare. En farlig signal, antar jag. För varje sekund som gick blev jag allt svagare, säger Kent Johansson.

När han var som svagast var räddningen som närmast.

Catrina Strandberg, Johan Nylander, Patrik Sjöberg och Frida Nylander, som kom till undsättning, fick allt klarare för sig att en person var i svår nöd.

– Ungefär halvvägs mellan All Star och platsen där Kent låg så insåg vi att det fanns en person i det iskalla vattnet.

Det kommer inte att att kunna utredas exakt hur Kent Johansson hamnade i det iskalla vattnet, men en brygga som saknar en sektion på ett antal meter kan utgöra rena livsfaran om sikten är noll.

– När vi kom fram till Kent så lyste vi med telefonerna. Han var i desperat behov av snabb hjälp.

Men trots att Catrina Strandberg, Johan Nylander, Patrik Sjöberg och Frida Nylander tog en livboj till hjälp så var det problem att rädda Kent Johansson.

Han var för svag för att orka hjälpa till.

Hela tiden, för att Kent skulle fokusera på annat än sin svaghet, höll de fyra hjältarna uppe en konversation med honom.

De frågade flera gånger vad Kent heter.

– Vad svarade jag? säger Kent.

Efter en svår kamp i vattnet lyckades de fyra bogsera Kent till säkrare vatten, där de kunde slita upp honom på land.

Och där fick han, svårt nedkyld, hjälp att bli av med en del kläder. För att kunna hålla sig någorlunda varm fick han filtar, som hämtades från en av restaurangerna i närheten.

Efter dramat i hamnen sent i fredags behövde Kent Johansson både fredagen och lördagen för att pusta ut och hämta krafter.

– När jag gick och lade mig i söndags hörde jag plasket som uppstod när jag föll i havet. det var så fruktansvärt otäckt att jag var tvungen att gå upp och dricka starkt kaffe.

Hur tänker du nu; när du fått en andra chans tack vare de fyra Ö-vikshjältarna?

– Jag tänker att det var änglar som kom. Och att jag inte kommer att gå på den här bryggan en gång till.