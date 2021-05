Sundsvallsbron stängs av igen – hit hänvisas trafiken: "Räkna med längre restid"

Varje vår och höst genomför Trafikverket ett underhållsarbete på Sundsvallsbron. Då städas bron ren från grus, timmerrester och sand från vintern.

Det innebär att bron hålls stängd för trafik nattetid, då arbetet utförs.

Nu är det snart dags igen. Från måndag 31 maj till och med torsdag 3 juni, är bron stängd för all trafik mellan 20.00–06.00.

"Nu är det dags att vårstäda Sundsvallsbron. Vi ska spola och rengöra bron, ett återkommande underhåll som vi gör varje vår och höst. Det är viktigt att vi håller både vägbanan och gång- och cykelbanan ren för att förhindra olyckor och stenskott", skriver John Löfgren.

Han förklarar närmare vad som ska göras under perioden.

"Arbetet utförs med högtryck vilket innebär stor risk för att grus och sand sprätter iväg på förbipasserande, därför stänger vi bron för alla trafikanter. För att minimera störningarna utför vi arbetet under nattetid. Bron hålls stängd under cirka 10 timmar per natt, mellan klockan 20.00 och 06.00 med start måndag den 31 maj. Vi bedömer att arbetet tar tre nätter", skriver Löfgren.

Trafikverket meddelar att fordonstrafiken på E4 leds om via Timmervägen, Birsta och E14. I Nacksta pågår, som bekant, bygget med nya E14 och där används Tegelvägen genom industriområdet som omledningsväg.

"Räkna med längre restid, ta det lugnt och var uppmärksam på skyltar som leder trafiken rätt", skriver John Löfgren vidare.