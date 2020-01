Sundsvallsdomaren hemma igen efter JVM – med speciella minnen: "Då kommer säkerhetsansvarige in"

JVM är över och alla deltagande spelare är på väg tillbaka till sina klubbar för att fortsätta säsongen. Samma gäller även för domarna och Tobias Nordlander. Inför turneringen menade han att det skulle bli det absolut största han dömt.

– Supportrarna var den största upplevelsen. Det var mycket folk på alla matcher och det var bra stämning. Folk stod och hoppade på läktaren. Atmosfären runtomkring var det häftigaste.

– När matcherna är igång är man så koncentrerad att man inte märker att det är 10 000 på läktaren utan man är så inne i matchen. Men när det blev reklampauser så försökte jag njuta lite av stunden, titta upp på läktaren och leva i nuet. Det här är en upplevelse jag kommer komma ihåg resten av livet.

En speciell händelse som utspelade sig under turneringen var efter mötet mellan värdnationen Tjeckien och USA. En match som USA vann inför fullsatta läktare.

– Vi bodde på ett hotell som var alldeles precis vid arenan. Det var nog bara 150 meter ifrån. Det var väl nästan 10 000 på läktaren som hoppade och skrek under matchen. Efter matchen kom vi in i omklädningsrummet och gjorde high five, domarcoacherna sade att vi gjort en bra match och vi kände oss nöjda.

– Då kommer säkerhetsansvarige in och säger att han hade en minibuss som väntade på oss där ismaskinerna står. Vi frågade om vi inte kunde få gå eftersom det var så nära, men han sade bara att det var för mycket supportrar utanför så det är bättre att ni åker minibuss. Så vi fick duscha och sedan åka minibuss 150 meter. Det var lite speciellt, säger han och skrattar.

När det var dags för final blev han dock inte uttagen att skipa rättvisa på isen. Skulle någon av linjemännen bli skadade under matchen fanns Nordlander däremot redo att, på bara några minuter, hoppa in som reserv.

– Det är absolut ett kvitto på att man gjort något bra. Jag blev inte besviken av att vara standby, men självklart hade jag velat haft finalmatchen. Men de två linjedomarna som var där är duktiga och förtjänade den platsen.

– Sedan var det roligt att det var en annan svensk domare i Ludvig Lundgren på isen och han förtjänade finalplatsen.

Största matchen enligt honom själv var dock redan i gruppspelet mellan Ryssland och Kanada.

– Det är den roligaste och bästa matchen jag har dömt. Det var häftigt även om det var lite dålig stämning på banan och en del av spelarna skulle visa musklerna mot varandra. Det gällde att vara med, säger han.

Efter matchen utspelade sig även en situation som blev en av de mest uppmärksammade under hela turneringen. Tobias Nordlander var mitt i hetluften.

– En situation som jag var högst inblandad i var då kanadensiska lagkaptenen inte tog av sig hjälmen vid nationalsången. Jag såg det och fick ta tag i lagkaptenen i Ryssland och säga ”gör inget dumt nu så ni drar på er några avstängningar”.

– Det var ju en situation som man kommer komma ihåg. Det blev väldigt livat om det där och det är så mycket kameror runt om. Så fort det blir en avblåsning så kommer det in en kille på skridskor och filmar, så det gällde att göra rätt där.

Det blev totalt sex matcher på isen för Nordlander och fyra som standbydomare. Någon final blev det inte för Kramforssonen, däremot fick han möjlighet att döma en av de viktiga nedflyttningsmatcherna mellan Tyskland och Kazakstan.

– För egen del tycker jag att det gick bra. Som jag sade innan turneringen är huvudsaken att man känner att man presterat sitt bästa och kan åka därifrån med ett leende på läpparna. Det tycker jag att jag kan göra och jag fick bra feedback också av domarcoacherna som var där. När jag tänker efter på vad jag presterat känner jag mig nöjd.