Sundsvallselev vann prestigefylld sminktävling: "Kunde inte tro att det var sant"

Silverpenseln är en årlig sminktävling som anordnas för gymnasieelever runt om i Sverige. Årets tema för tävlingen var "female power". Totalt slogs över 150 elever om någon av de åtta finalplatserna.

Asha Abdullahi går andra året på hantverksprogrammet på Västermalms gymnasium i Sundsvall och var en av de som tog sig ända till final.

– "Hur ska jag göra det här?", var allt jag tänkte på när jag fick höra årets tema. Sen föddes idén om en guldig krona som representerar makt, säger hon.

Kronan har Asha Abdullahi tillverkat av grillpinnar, fjädrar och små diadem som hon sprejat i guld. Efter att idén till kronan hade fötts började hon fundera på en passande sminkning.

– Där tänkte jag att jag skulle ha glitter i ögonen och tårar som rinner. Det ska representera att kvinnan inte har det lätt här i världen. Även om man gråter så är man stark, säger Asha Abdullahi.

Den kombinationen räckte långt. Under finalen som hölls i fredags kammade hon hem hela tävlingen.

Vinsten, sminkprodukter till ett värde av 20 000 kronor, behåller hon inte helt för sig själv. Hon kommer att dela med sig till två personer som har betytt lite extra under tävlingen - sminkmodellen som har ställt upp under resans gång och läraren Filippa Svenlin som peppat henne.

– Hon får mig att alltid tro på mig själv, särskilt när hon säger "I know a star when I see one" till mig, säger Asha Abdullahi.