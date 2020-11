Sundsvallsgrupp väcker liv i historisk artist: "Vi vill inte glömma Jim Reeves"

"I love you because" är en sång som de flesta äldre känner igen. Kanske också "Welcome to my world". Särskilt med klangen av Jim Reeves djupa baryton.

Gruppen Gentlemen gör nu en populärkulturhistorisk gärning med ett program om Jim Reeves, som skördade stora framgångar i Europa innan han omkom bara 39 år gammal.