Sundsvallsprofilen Per Persson har avlidit – hustrun om sorgen: "Han var nöjd med sitt liv och det är en tröst"

Han kämpade mot cancern i 22 månader – sedan gick det inte längre.

Den 28 januari somnade Sundsvallsprofilen Per Persson in i hustrun Reginas armar, omgiven av sina närmaste.

– In i det sista lät han oss veta att han var jättenöjd med sitt liv, och det är en tröst, säger hustrun Regina Bengtsdotter Persson.