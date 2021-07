Sundsvallsstjärnans glädjebesked – kan bli OS-idrottare 2026

Johanna Åströms vintersport skidalpinism har blivit antagen som OS-sport till spelen i Milano och Cortina d'Ampezzo av den Internationella olympiska kommittén (IOK). Det innebär att sporten från och med 2026 kommer vara en del av de sporter som utövas under de olympiska spelen.

I skidalpinism bestiger de tävlande, med stighudar under skidorna, först berg via en snitslad bana och åker sedan utför. Sen en tid tillbaka kan Johanna Åström räknas in bland de allra bästa i sporten.

I våras var hon med i VM i Andorra men där blev resultaten en besvikelse, framför allt på grund av en handledsskada som hon ådrog sig i början av säsongen.

Utöver Åström finns även den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson med i det svenska skidalpinismlaget. Om fem år kan de svenska stjärnorna få chansen att visa upp sig under de olympiska spelen.