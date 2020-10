Supportrarnas synpunkter – så ska GIF Sundsvall gå vidare: "Gör om, gör rätt"

2–3-förlusten mot AFC Eskilstuna följdes upp av en smäll med samma siffror mot Västerås SK. Efter en insats av GIF Sundsvall som hade mycket mer att önska.

Krönika: Efter Giffarnas senaste smäll är jag inte stridslysten – bara uppgiven

Efter uppmaningen att komma in med idéer om vilken riktning GIF Sundsvall bör ta har gensvaret varit enormt.

Här är en sorterad sammanställning av supportrarnas synpunkter.

Giffarna är ett så fint lag som jag har hållit på så länge, men jag orkar inte titta på det snart. Jag blir så jävla ledsen.

Kjell, som följt GIF Sundsvall i många år, ringer och är bedrövad.

► Ge ungdomarna chansen

Henrik: "Inte för att de är bäst nu utan för att de gör Giffarna bäst 2021. Gamlingarna får som bäst vara inhoppare".

Pierre: "Sjua i Superettan är väl på förhand ingen katastrof med det unga laget. Det unga spåret är det enda hållbara på lång sikt".

Lennart L: "Avgå alla. Utom Dennis och de unga".

Lars: "Varför ska GIF som enda lag skydda juniorerna från speltid när andra lag drömmer om talanger att ge speltid, för att utveckla och sälja?".

Håkan: "2018 var ett underbart år och 2019 lovade ännu mer. Men en tränare lät tjurskalligheten styra och vi ramlade ur Allsvenskan helt i onödan. Vi skulle bygga nytt i Superettan och satsa eget och ungt. Men det har varken blivit hackat eller malet. Laget måste hitta en klar egen linje; satsa ungt, men behålla en viss stomme av erfarenhet. Och varför inte börja redan nu? Benny Matsson och Tommy Naurin får ta över. Henrik Åhnstrand erbjuds jobbet att utveckla unga talanger; take it or leave it. Det här är en budgetvariant, men något annat tillåter inte ekonomin".

Claes Håkan: "Satsa på de yngre spelarna och ge dem riktig speltid. Ingen utvecklas på bänken!".

André: "GIF behöver hitta ett mer vägvinnande spel för att avancera i tabellen. Även om topp-3 är kört så betyder varje placering mer pengar från SEF. Hur det ska gå till vet jag inte, men helt klart måste de yngre ges förtroende för framtiden och så mycket sämre kan det ju knappast gå".

► Skippa lånen

Henrik: "Spela inte de inlånade spelarna. Hudu är tyvärr ingen Juanjo, han är inte tillräckligt mycket bättre än de andra för att det ska vara värt att spela honom. Samma sak gäller Johan Andersson".

► Se och lär av klubbar som har lyckats

Filip: "Varför inte göra ett studiebesök uppe i Bodö? En klubb som valde ett sätt att jobba på, höll fast vid det och nu skördar frukt genom att fullständigt krossa hem en serieseger".

► Förändra försvaret

Henrik: "Försvarsspelet måste givetvis förbättras. Det positiva här är att potentialen är enorm. Spela Alexander Blomqvist. Han gjorde ingen succé i fjol, men borde rimligtvis vara bättre än de mittbackar vi har. Förhoppningen är väl att han kommer att kunna styra upp det hela, men det är verkligen inte givet".

Lars: "Varför blir försvarsspelet aldrig bättre? Vad bidrar försvarschef Pettersson med egentligen?".

Eftersom Giffarna verkar ha blivit hypnotiserade in i någon slags sömn så behövs någon eller några som vågar väcka och utmana.

► Gör ett tränarbyte

David: "Jag tycker att man måste kicka Åhnstrand. Hur kan man fortsätta spela "tiki taka" när man blir straffad hela tiden? Gör om, gör rätt!".

Kjell A: "GIF underpresterar något djävulskt och Åhnstrand vet inte vad han ska göra. Han har inte de rätta verktygen och måste bort. GIF har inte råd med någon ny tränare, så det får bli en intern lösning. Spelarna har noll självförtroende och då kan man inte vinna matcher".

Henrik W: "Känslan är att det spretar åt alla håll och kanter och jag kan inte se någon röd tråd. Frågar man någon utifrån vad Giffarna står för så blir nog svaret "Ingen aning!". Man får nog inse att Åhnstrand och Giffarna inte är någon bra kombo".

Per-Arne: "Kanske ansvariga börjar fundera på att byta tränare inför nästa år, men detta kostar ju pengar. Nu är det väl bara att hoppas på att Sundsvalls näringsliv börjar gräva djupare i pengafickorna".

Håkan: "Urban H behöver fundera på om han inte har gjort sitt på nuvarande position. Jag kan inte uttala mig om tränarens pedagogiska förmåga men kan konstatera att ju sämre laget är desto mer måste tränaren kunna styra upp spelet".

Håkan: "Att låta dagens tränare fortsätta kanske funkar för att samla ihop tillräckligt med poäng för att inte åka ur Superettan. Men hur rustat blir då laget inför 2021? Nä, lika bra att ändra drastiskt redan nu. Chansa på att det blir tillräckligt med poäng för att hålla sig kvar och kunna ta sig an Superettan nästa år med med ny kraft med målet att vara i Allsvenskan 2022 eller 2023. Vinnarmentalitet är en förutsättning under matcher och på träning. Viljan att ta sig högre upp är förutsättningen för framgång. Status quo är oftast det samma som att tappa mark. Fotbollen förändras ständigt och taktiker som tidigare fungerat blir förr eller senare sönderlästa. Eftersom Giffarna verkar ha blivit hypnotiserade in i någon slags sömn så behövs någon eller några som vågar väcka och utmana."

Pelle N: "Behöver nog byta tränare och spelsystem för att få fart på laget, GIF är sönderlästa av motståndarna och saknar en plan B. Henrik och Andreas har kört fast och det känns inte som spelartruppen riktigt tror på nuvarande spelsystem".

Kjell-Åke: "Vi har de spelare vi har och alla går inte att byta ut, och då brukar tränaren hänga löst. Jag vet inget om hur han egentligen är, men han utstrålar mildhet i överflöd".

Kjell: "Det finns bara en väg för tränaren och det är första bussen till Söderhamn. Jag orkar inte titta på det snart, jag blir så jävla ledsen. Varför reagerar inte någon i ledningen för det här? Nej, nu har det gått för långt. Det är en lekstuga. De är proffs och gör inte annat än att spela fotboll. Man måste kunna begära mer".

Håkan: "Jag kan bara beklaga att inte Tony Gustavsson blev kvar, under hans korta period i GIF fick jag tillbaka hoppet vilket nu definitivt har slocknat".

► Ta in fler GIF-hjältar

David: "GIF borde plocka in fler gamla GIF-hjältar i organisationen, typ Grönis. Foppa den äldre till att börja med, men även Sankala, Holmström, Brolin och Fimpen. Och så finns det många med GIF-hjärtan där ute som kan dra in pengar till klubben".

► Målvakterna

Henrik: "Målvaktsfrågan har jag tyvärr ingen lösning på. Vi har antagligen två av Superettans sämsta/formsvagaste målvakter. Alternativt är det bara självförtroendet det hänger på".

Lennart: "Målvakten i GIF får ju känna på bollen tio gånger mer än lagets forwards. Vi är kvar i Cedergrens spelsystem".

► Rätt spelare på rätt plats

Henrik: "Hitta en ny roll till Oliver Berg. Han är helt fantastisk utan boll, men värdelös med. Alltså ska han inte vara spelfördelare, men vi behöver hans driv och kämpaglöd. Sittande mittfältare med Silfwer och Paya strax framför? Kanske ut på en kant och få in Hopcutt i planen?".

► Ta sikte framåt

Lennart: "Rakt spel i djupled saknas. Det är vad som behövs".

Håkan: "Spelidén fungerar inte eftersom de inte har tillräckligt skickliga spelare. Den är sönderläst av motståndarna. Det är dessutom förbannat tråkigt att sitta och titta på ett långsamt sidleds- och tillbakaspel, där det de få gånger man kommer i avslutsläge krävs mål i stort sett varje gång. En rakare och enklare spelidé skulle vara bra att ha när den andra inte fungerar".

Christer: "Jag fattar inte hur GIF match efter match försöker spela upp bollen med många spelare långt ned på egen planhalva. Allt för ofta blir det panik och bollen måste, i bästa fall, tjongas upp. Men där finns ju inga medspelare eftersom de är kvar långt ned på egen planhalva för att spela upp bollen. Alla lag har läst detta och straffar GIF. Jag förstår att GIF vill spela upp bollen som 2018 och det är en fröjd att se när det lyckas. Men nu måste GIF förstå att spela efter kompetens och förmåga".

Kjell-Åke: "Alla duttar för mycket med bollen innan de får iväg en passning".

Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.

Christer kompletterar sina synpunkter med sitt favoritcitat signerat Albert Einstein.

Claes Håkan: "Henrik Åhnstrands kommentarer efter förlusten mot Västerås för att förbättra spelet är något märkliga: ”Att spela bollen efter marken, att lösa pressen så, och ha bra positioner och flytta på bollen. Om vi gör det bra har många lag svårt för oss”. Självklart skall bollen helst spelas efter marken, men det viktigaste är att vinna yta så fort som möjligt för att komma i så kallat skjutläge. Med andra ord snabba omställningar och kontringar innan motståndarna har organiserat sig. Detta ser vi ytterst sällan att Giffarna gör utan man får en uppfattning att man tror att även stort bollinnehav ger poäng. Sidleds- och bakåtspelet har ökat ytterligare, vilket tyder på en osäkerhet och ängslan att anfalla snabbt".

Per-Arne: "GIF är verkligen inne i en djup svacka nu. Man har dåligt passningsspel och verkar inte ha någon plan för hur man startar anfallen efter sin målvaktsingripande. Det finns en stor osäkerhet och stress när motståndarna forecheckar. Problemet är väl helt enkelt att man har för få bra spelare på Superettanivå. Detta ser verkligen inte bra ut för framtiden."

► Behovet av en konsekvent linje

Johan: "En röd tråd i föreningen som efterlevs. Från spanjorer till norrländskt och från Joel, till helt annan tränartyp i Tony, tillbaka till Åhnstrand som är som Joel. Saker bara görs utan eftertanke. Och ingen ifrågasätter det. Tyvärr".

► Kryssa inte framåt

Claes Håkan: "Förändringar måste ske och man får inte vara nöjd med oavgjorda resultat för det innebär två förlorade poäng".

► Behövs en mental coach?

Per-Arne: "Är det en mental coach som behövs? Det var länge sedan det såg så här illa ut".

► Jobba på fysiken

PAX: Det jag tror är det stora problemet, som förresten alltid har varit en akilleshäl för Giffarna, är fysiken. För ett antal år sedan när jag och grabben var på matcher så slutade det alltid på samma vis. Man orkade spela i 75 minuter för att fullständigt rasa ihop den sista kvarten. Då hade man en fystränare som var boxare och jag har aldrig sett en boxare som har fysisk kapacitet för 90 minuter. Tyvärr får man nog konstatera att det gäller även i dag. Giffarna har inte ork för att spela i 90 minuter. En elitfotbollsspelare måste, i min värld, kunna klara av följande fysiska aktivitet; 3 000 meter terräng på nio minuter, 10 kilometer löpning på 34 minuter och 42 kilometer cykling på 1.15. Jag tror att ingen i Giffarna klarar detta. Giffarna måste bli mer seriösa vad gäller den fysiska träningen och här måste individerna ta ett mycket stort eget ansvar".

► Truppbygget

Kjell-Åke: "Det är tråkigt att bara konstatera att spelarmaterialet är för dåligt. Men om man ska gå igenom spelare för spelare har jag svårt att hitta någon som jag kan tänka mig att något annat lag i Superettan skulle vilja "förstärka" med, förutom Engblom".

► Blicka framåt

Henrik W: "Släpp den här säsongen och gör allt för att vinna fansens förtroende inför nästa år. Fansen som jag tror är på väg att nöja sig med att skita i Giffers".

Jag börjar bli orolig för att min profetia inför säsongen ska slå in. Det vill säga att de får kämpa för att hänga kvar. Det börjar mer och mer likna säsongen 1992 när de var en stolpstrykare, i sista matchen, från att åka ur serien.

Håkan.