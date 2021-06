Surströmmingskrisen – kan ta slut innan midsommar: "Det är stor katastrof"

Färre och färre strömmingar kommer in för att leka längs kusten, enligt Kustfiskarna.

Oskars Surströmming har märkt av krisen och har i år fått in runt 70 ton mindre fisk – mer än hälften av vad fabriken brukar få in.

– Jag har jobbat med det här i 45 år och har aldrig varit med om något liknande, säger Jan Söderström, ägare till Oskars surströmming.