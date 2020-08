Surt besked för surströmmingsälskarna – jättefesten ställs in: "Klarar inte av att hålla restriktionerna"

Traditionen med surströmmingsfest på församlingsgården vid Ljustorps kyrka har hållit under nästan två decennier. Men i år slog coronapandemin ut festligheterna som lockar mängder av bybor och långväga gäster att äta av den kostnadsfria delikatessen. Och det var ett tungt beslut att fatta.

– Absolut! Det är jättetråkigt för det finns bara superlativ att säga om festen, säger Freja Tjärnström som var med och drog igång de populära festligheterna för snart 20 år sedan.

Det är Ljustorps församling som tillsammans med Ljustorps IF har ordnat med gratis surströmming till byborna under 18 år. Det brukar komma kring 200 besökare till festen som traditionellt hålls dagen före surströmmingspremiären. Och även om man diskuterade olika alternativ så blev beslutet att ställa in årets fest.

– Vi kan ju inte garantera väderleken så det var inget alternativ att flytta ut festen till trädgården, säger Lars-Göran Frölander, ordförande i Ljustorps församlingsråd.

Funderade ni på att flytta festen till senare i höst?

– Nej, det blir nästa år. Församlingen och idrottsföreningen diskuterade igenom möjligheterna och är överens om det beslut vi tagit att ställa in festen, säger Lars-Göran Frölander.

Nästa år är det 20 år sedan den första surströmmingsfesten hölls och därför satsar man på ett rejält jubileum då i stället.

– Det blir en ny satsning nästa år, bara vi fått bort den här coronan så kör vi, säger Lars-Göran Frölander.

Han får medhåll av Freja Tjärnström.

– För allt i världen vill jag att surströmmingsfesten kommer tillbaka. Den måste återkomma nästa år.