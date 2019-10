Susanne Holmlund: Lägg inte ner kulturskolan i Timrå – den är en investering i ett gott samhälle

På de senaste årens lista står en nedlagd konsthall. En högklassig gymnasial teater- och dansutbildning som fått stryka på foten. Ett utdraget ointresse för Y-et, ett monumentalt konstverk som med lite driftighet hade kunnat bli en stor turistmagnet. Och så vidare.

Visst finns ljuspunkter också. Som att Y-et efter många års långbänk äntligen renoveras. Musikkåren kämpar på, liksom teaterföreningen och amatörteatergruppen Teater Thalia. En liten men möjligen spirande konstscen kan skönjas. Men det som nu är i stöpsleven är av en annan dimension. Det är en bredsida mot själva basen för all framtida kultur och kulturverksamhet i Timrå. Kulturskolan hotas av nedläggning. Där barnen finns, de som ska bära våra mänskliga värden in i framtiden.

Kulturskolan är inte bara en grej som håller barn sysselsatta på fritiden. Den är en investering i ett harmoniskt samhälle. En port till de konstarter som är ett fundament för vår västerländska civilisation. En skolning i samarbete och tolerans; ett sammanhang att ingå i som är större än individen.

Det är hög tid att vända den olyckliga bilden av Timrå som en kommun som inte begriper sig på något annat än hockey.

Allt mer forskning visar att kulturkonsumtion och -utövande gör oss friskare och lyckligare. Att kulturaktiverade barn gör bättre ifrån sig i skolan. Och att kulturintresse människor tänker, reflekterar och är mindre benägna att falla för extremism och antidemokratiska idéer.

På senare tid har det gått en våg av kulturskolnedläggelser genom Sverige. Kommunerna är nämligen inte skyldiga att erbjuda kulturskola, och därför är det frestande att ge sig på den när det ska sparas pengar. Men med tanke på att regeringsmakten i dag allt mer får upp ögonen för kulturskolornas betydelse, inte bara för individen utan för samhället, är det inte omöjligt att de på sikt blir obligatoriska. Och då är det betydligt svårare att bygga upp något som redan är raserat.

Om Timrå lägger ner sin kulturskola blir den ensam bland kommunerna i Västernorrland att sakna en. De andra har, trots att ingen har ett överflöd av resurser, valt att behålla dem för att de är så viktiga för både nutid och framtid. Den danska staden Holstebro fördubblade sin folkmängd och vände dödskamp till blomstring genom stora kultursatsningar, bland annat på en stor och välutrustad kulturskola som undervisade både barn och vuxna. Där förstod man också att kulturverksamma människor engagerar sig även på andra samhällsområden; att kulturskolan är en försäkring för ett gott samhälle.

Det är hög tid att börja satsa på Timrås kulturliv i stället för att strypa det. Att vända den olyckliga bilden av Timrå som en kommun som inte begriper sig på något annat än hockey. Och att sluta sända ut budskapet till familjer med icke idrottsintresserade barn att de helst bör bosätta sig någon annanstans.