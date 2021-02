Susanne Holmlund: Vi måste stoppa kulturens nedmontering – innan vi har lagt ner allt

Det fanns ingen bättre plats att plugga på. Friden. Koncentrationen. Känslan av att vara i ett kunskapstempel och mängden av böcker som fick mig att vilja läsa allihop om jag hade haft tio liv eller så. När jag fick egna barn var promenaderna till stadsdelsbiblioteket och barnböckerna vi lånade där en naturlig del av vår föräldralediga vardag.

I Sundsvall ska kommunen spara och kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att flera närbibliotek ska försvinna från sina stadsdelar. Det betyder att barnsfamiljer, skolelever och äldre låntagare mister möjligheten att slinka in och hänga en stund. Nyttan – böcker och medier – kan man skaffa via bokbussen eller genom att åka till stan. Men lättheten i att bara slinka in och trivas i en ö av fridfullhet och bildning nära en själv, den försvinner.

Det tål att upprepa att 1970- och 80-talen alltmer framstår som kulturens glansdagar i Sverige. Då byggdes det upp. Med få undantag har det sedan dess skurits ner. I det dagliga kulturlivet görs fortfarande fantastiska insatser på många håll, även i vår kommun. Men det går inte att komma undan känslan av att den långsiktiga kurvan lutar nedåt, till den grad att man ibland undrar om det snart finns något kvar att skära ner.

Hade 40- och 50-talets människor det så mycket bättre ställt än vi? Sannerligen inte.

Den ständiga förklaringen är att vi inte har råd. På 1940- och 50-talen däremot hade vi råd. Då fanns till exempel en professionell musikkår på så gott som varje regemente. De servade i huvudsak försvarsmakten men gladde även lokalbefolkningen. Många äldre berättar än i dag om festkänslan när musikkåren gick genom stan eller gav sommarkonsert i parken. Det skapade en gemenskap, minnen att dela, en lokal sammanhållning bland medborgarna i staden.

Hade 40- och 50-talets människor det så mycket bättre ställt än vi? Sannerligen inte. Men kanske deras samhällen hade det? En "elefant i rummet" som vi sällan pratar om är de hundratals miljarderna i skattesänkningar som skett de senaste decennierna och hålen de lämnat i de offentliga kassorna. Jag kan inte tro annat än att de spelar roll för nedmonteringen av kulturen.

Men också annat spelar in. Som en allmän uppfattning som spritt sig att kultur är en privatsak som var och en kan tillägna sig bäst en gitter, förslagsvis på internet. Men att ladda ner en filmsnutt här och en tv-serie där, eller att resa iväg till något kulturmål ibland, skapar ingen lokal sammanhållning, ingen gemenskap, inga gemensamma minnen i en stad eller region.

Det gör däremot ett fenomen som Stenstadsdagarna, kulturfestivalen i sekelskiftesstil som nu också försvinner. Förutom att vara en av få stadsfester som inte kretsar kring öltält och populärartister har den varit mycket omtyckt inte minst av barnfamiljer. Stenstadsdagarna är ett sätt att samlas kring ett gemensamt intresse för vår stad och visa samhörighet med dess historia. Upplevelserna där skapar rötter, minnen av att vara Sundsvallsbo.

Ett problem som kulturen har är att det goda den står för inte kan mätas i siffror. I dag är nytta, lönsamhet och mätbarhet mer eller mindre ett krav för att något alls ska få existera. Likafullt är trivsel, bildning, samhörighet och gemenskap svåra att se i tabeller och statistik. De syns bättre när de inte finns där, och då som klyftor, polarisering, egoism, kortsynthet, kriminalitet – allt det vi kallar ett hårdare samhälle.

Problemet med kulturens nedmontering är större än en enskild politiker, ett enskilt nämndsbeslut. Det finns inte bara i Sundsvall – även om det blir väldigt tydligt här och nu att klyftan växer mellan en krympande verklighet och de politiska målsättningarnas ord om kulturens värde. Den som egentligen borde minska. Även om det också här känns avigt när en kommun som bygger för att växa samtidigt drar ner på det som kittar samman människorna som ska bo här, med varandra, sin historia och sin plats.

Problemet är stort och det handlar om pengar, men också om attityd. Vi måste börja ta tag i roten till det onda. Innan vi har lagt ner allt.