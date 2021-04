Svensk kryptokonst klubbas – för första gången

KonstTT

Kryptokonst är ett nytt fenomen i konstvärlden – och snart hålls den första svenska auktionen av den digitala konstformen.

– Frihetskänslan när man lär sig att skapa ett digitalt konstverk är oslagbar, säger konstnären Jonas Quant till TT.

Ett antal uppmärksammade auktionsförsäljningar runt om i världen har den senaste tiden genererat såväl enorma summor som feta medierubriker – och riktat ljuset på det digitala konstfenomenet kryptokonst.

Tekniken kan förenklat förklaras med att ägaren genom ett så kallat NFT, som står för "Non fungible token" får en form av äkthetsbevis, där ägarskapet lagras i en så kallad blockkedja.

Ett av de kryptokonstverk som nyligen håvat in mångmiljonbelopp är "Everydays: The first 5 000 days" av konstnären Beeple, även känd under namnet Mike Winkelmann – som under en auktion på det anrika auktionshuset Christie´s ropades in för 69 miljoner dollar – vilket motsvarar 585 miljoner svenska kronor.

Även artisten Grimes sålde för en tid sedan en NFT för mångmiljonbelopp – och snart är det dags för den första svenska auktionen av konstformen i form av verket DreamFNG av konstnären och musikproducenten Jonas Quant.

Verket består av en animation med ljudillustration av den brittiska artisten Betsy – och enligt Jonas Quant har det digitala ägandeformen öppnat nya möjligheter för konstformen.

– Nu är det enklare att äga någonting digitalt – och exponeringsmöjligheterna har också blivit fler. Helt plötsligt börjar det finnas ställen där man kan hänga digital konst, och jag kan föreställa mig både digitala gallerier och konstmuseer med unik digital konst inom vår framtid, säger han.

Hittills har NTF-konsten uppmärksammats främst ur ett försäljningsperspektiv, och ytterst lite har skrivits om verkens konstnärliga kvalitet.

Men enligt Daniel Daboczy, ledare för konstprojektet DreamFNG, kan den nya tekniken leda till ett nytt sätt att visa konst.

– Konst ses ofta som något man hänger på en vägg, men blockkedje- och NTF-tekniken öppnar för det som man inom konstvärlden har hoppats på under många år, nämligen: "Kan konst kan vara mer än något man hänger på en vägg eller placerar i ett rum?", säger han.

– I mångas ögon kan det kanske tyckas vara lite skevt, men jag tror absolut på en framtid för kryptokonsten. Det enda vi egentligen vet är ju att verkligheten om några år kommer att se annorlunda ut, och det här känns som ett viktigt steg i den utvecklingen, säger Jonas Quant och fortsätter:

– Och frihetskänslan när man lär sig att skapa ett digitalt konstverk är oslagbar – du kan bygga vad du vill, riva ned det – för att sedan bygga upp det igen.

Anna Grönberg/TT

Fakta: Exempel på digital konst

Digital konst kan förekomma i olika varianter som bilder, filmklipp eller animationer. Här är några exempel:

Den kanadensiska artisten och konstnären Grimes som egentligen heter Claire Boucher meddelade via Twitter att hon skulle sälja en rad digitala konstverk. Två videoklipp hade ett fastlagt pris på 7 500 dollar och såldes i en upplaga av 300 exemplar. Ett annat videoklipp slutade på 400 000 dollar efter budgivning mellan fyra olika intressenter.

Skådespelerskan Lindsay Lohan har nyligen sålt ett digitalt porträtt för 17 000 dollar.

Det första twitterinlägget någonsin från grundaren Jack Dorsey, "just setting up my twittr", auktioneras just nu ut till välgörande ändamål. Auktionen avslutas den 21 mars.

Chris Torres skapade för nästan tio år sedan en gif-animation av en katt som flyger med en regnbåge efter sig. Originalet har nu mer än 186 miljoner visningar på Youtube. För ett par veckor sedan auktionerades den ut med slutpris på 580 000 dollar.

Källor: The Guardian, The Financial Times, The New York Times.

TT NYHETSBYRÅN