Svenske skräckkungen skriver om vänlighet: "Min snällaste bok med ett lyckligt slut"

Skräck, övernaturligheter, relationer – och en vilja att skildra förändringen som skett i det svenska samhället sedan 1980-talet.

Då, när den gamla tilliten som gjort oss svenskar världsberömda och som enligt all tillgänglig forskning är grunden för ett gott samhälle, började vittra sönder och ersättas av individualism och satsa på dig själv-mentalitet. Som på vardagsplanet bland annat yttrar sig i att vi inte längre byter några ord i hissen eller presenterar oss för våra nya grannar.

Ändå är det nog skräcken som de flesta förknippar John Ajvide Lindqvist med, sedan debuten med "Låt den rätte komma in" 2004. Han har skrivit ett 20-tal böcker, dramatik och film, fått Selma Lagerlöf-priset och varit Augustnominerad. Och kvällens moderator Anders Kapp förutspådde att han blir det igen för sin längsta bok hittills, "Vänligheten".

– Efter att jag skrivit färdig Platserna-trilogin ville jag skriva något snällare, som kunde läsas också av dem som inte gillar skräck. Jag sa att det skulle bli en bestseller och att den skulle få Augustpriset, och det första har i alla fall slagit in för den var en av januaris mest sålda böcker, säger John Ajvide Lindqvist.

Visst finns det en fasansfull del här också, annars vore det inte John Ajvide Lindqvist. Och den magiska realismen är stark i hans böcker - kanske en följd av hans intresse för trolleri som konstart.

– I magisk realism finns alltid ett syfte med det som händer. Så är det inte i verkligheten. Mästaren i det är ju Selma Lagerlöf, säger han.

Men "Vänligheten" är ovanlig för honom på många sätt. Bland annat var det människorna, inte handlingen, som kom först. För länge sedan såg han, vid en i övrigt övergiven minigolfbana, tre män vilkas samspel han betraktade.

Alla mina böcker slutar med att det går åt helsicke på ett eller annat sätt. Därför ville jag att "Vänligheten" skulle ha ett lyckligt slut.

– De såg ut att inte ha lyckats så väl i livet, men de hade varandra. En annan gång såg jag två överviktiga tjejer på gymmet som slet i maskinerna och peppade varandra till tusen. Jag ville sammanföra minigolfkillarna och gymtjejerna och se vad som skulle hända.

Så blev det en bok om en brokig samling människor, som trots olikheter och antipati finner varandra.

– Johan och Max är till exempel ett udda par, de kommer från helt skilda miljöer men är ändå vänner, säger John Ajvide Lindqvist.

Här spelas också Pokemon Go – ett spel som bäddar för vänlighet eftersom man inte kan besegra bossar utan andras hjälp.

– Man måste samlas och det blir så oerhört disparata grupper; småtjejer och -killar, äldre, folk som är luggslitna och de som har kavaj. Man förstår inte vad de har gemensamt men alla kör Pokemon och pratar med varandra.

Som gammal ståuppkomiker tycker han att detta är hans roligaste bok, en där roligheterna som kommer upp inte behöver strykas eftersom de inte passar i stilen.

– Här tillät jag mig att vara riktigt rolig, säger han.

Ett av hans egna nöjen är att han och hans fru, som är poet, avslutar sina arbetsdagar med att läsa upp för varandra vad de åstadkommit under dagen. Inte minst under de perioder de tillbringar i en liten by på Kuba, där det inte finns så mycket att göra.

– Då är det här det roligaste vi gör.

