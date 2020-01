Sveriges Radio poppar upp i Ånge – kanalchefen: "Vi kommer att sända mer live därifrån"

Susanne Helsing, kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Västernorrland, ser flera fördelar med satsningen:

– Vi får extra resurser från centralt håll för att kunna bemanna upp vår redaktion ett antal månader. Vi valde att placera en reporter i Ånge – kriteriet var att orten skulle finnas mer än en timmes bilresa från huvudredaktionen. Sedan är det ju alltid roligt med nyanställningar.

Valet av reporter till Ånge föll på Fredrik Birging, Ångebo sedan en tid tillbaka.

– Jag ser en stor fördel med en reporter som bor där. Fredrik har bra koll på området, säger Susanne Helsing.

Hur kommer satsningen att märkas för lyssnarna?

– Det kommer att bli mer Ångeinslag och vi hoppas på mer tips från våra lyssnare. Sedan kommer vi ju att sända mer live från Ånge när vi har en reporter på plats.

Hur länge kommer Fredrik Birging att utgå från Ånge?

– Han kommer att vara där tre månader med start i mitten av februari, säger Susanne Helsing.

Nyanställningarna gör det möjligt för SR att satsa mer på lokal journalistik genom så kallade "pop up-redaktioner under de kommande tre åren.

”Begreppet pop-up innebär att vi kortare eller längre perioder finns på plats med reportrar på orter och i samhällen som vi och andra medier normalt sett sällan besöker. Vi har testat det förut: de lokala kanalerna i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län etablerade sig i exempelvis Ydre under ett halvår, P4 Sjuhärad fanns på plats i området Hässleholmen i Borås under fyra månader och P4 Västernorrland bevakade under en period Sollefteå på samma sätt”, skriver Michael Österlund, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktionen, i Sveriges Radio-bloggen.

Runt om i landet kommer det att i år dyka upp cirka 50 pop up-redaktioner, varav en i Ånge.