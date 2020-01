Sydafrikanskt rederi vill satsa på färjelinje mellan Sundsvall och Alnö – berättar om planerna: "Har kommit långt"

I december 2017 meddelade kommunen att man ville utreda möjligheterna att trafikera sträckan mellan Alnö och Sundsvall med färja. Det gjordes en förstudie som presenterades för politikerna där kostnaderna för att köpa in färjor varierade mellan 49–73 miljoner kronor. Dessutom tillkom kostnader för både drift och landinfrastruktur.

Det slutade med att kommunen lade ner planerna vilket ST berättade om i höstas.

Nu är frågan högaktuell igen, men som ett privat alternativ, vilket P4 Västernorrland var först med att uppmärksamma.

Redarparet Roger och Ophelia-Zea Shaw, för närvarande bosatta i Sydafrika, har kommit långt i planeringen och vill starta en färjelinje från och med i vår.

– Jag har bott i Sverige under 13 år, bland annat sex år i Härnösand. Sedan gifte jag mig och flyttade till Sydafrika, där vi har ett mindre rederi. Nu ser vi en möjlighet att etablera verksamhet i Sundsvall samtidigt som vi lägger ner all verksamhet i Sydafrika. Jag har alltid gillat Västernorrland, säger Roger Shaw.

Han kom över kommunens rapport när den blev klar och blev nyfiken.

– Jag har varit i kontakt med kommunen i frågan, men har fått svaret att kommunen har en tuff ekonomisk situation och att de inte kan stödja oss 2020. Det gör att det inte blir frågan om ett Din Tur-samarbete och att man inte kan använda deras resekort, säger Roger Shaw.

Hur påverkar det er?

– Det hade underlättat för oss om vi hade nått en sådan lösning, men vår ambition är att klara det i alla fall. Sedan kanske vi kan nå en lösning året efter.

När skulle en sådan färjelinje kunna starta?

– Vi vill starta i början av maj och sedan trafikera från småbåtshamnen i Alvik till hamnen i Sundsvall fram till november. Vi tänker oss en tur i timmen från Alvik 05.30 och sedan varje timme fram till 09.30 på förmiddagen. Därefter gör vi ett uppehåll och startar från Sundsvall 14.30. Totalt planerar vi tio turer dagligen. Men allt är inte fastlagt ännu. Vi planerar att under sommarmånaderna även erbjuda så kallade "hop on, hop off"-turer ut till olika platser i Sundsvalls skärgård samt privata charterturer.

Hur mycket räknar ni med att biljetterna ska kosta?

– Vi tänker oss en avgift på 80 kronor tur och retur. Den totala restiden mellan Alnö och Sundsvall ligger på 18 minuter. Det blir något dyrare än att ta bussen, men för de som åker bil är det ett konkurrenskraftigt alternativ.

Det nybildade bolaget Shaw Rederi AB har redan chartrat en färja med plats för 69 personer samt ett mindre café ombord. En färja som drivs på HVO 100, ett fossilfritt drivmedel.

– Vi har kommit långt i vår planering och har även den personal som krävs till färjan, säger Roger Shaw.

Vad återstår innan det är helt klart?

– Eftersom vi inte har något samarbete med kommunen och Din Tur så behöver vi hitta företagssponsorer för att göra det här möjligt. Det hoppas vi nu lösa.

Planerna finns redan på att utveckla det här ytterligare.

– Blir det här lyckat är vi intresserade av att köpa in ytterligare en färja nästa år samt utveckla annan marin verksamhet i Västernorrland, säger Roger Shaw.

I kommunens rapport skulle det kosta mycket pengar att starta upp färjetrafiken. Hur mycket räknar ni på?

– Jag har läst rapporten och att det skulle kosta mellan 50 och 80 miljoner beroende på fartyg. Vår startinvestering och operativa kostnader per år är mindre än en tiondel än det billigaste alternativet.

Från kommunens sida är man positiv till initiativet.

– Vi tycker att det är en jättebra idé. De var i kontakt med oss tidigare och då hänvisade vi dem till Din tur som sköter upphandlingarna av all trafik. Från kommunens sida ser vi inga möjligheter just nu att gå in med extra pengar med tanke på det sparkrav som finns. Ska detta genomföras blir det fråga om kommersiell trafik där de finansierar verksamheten själva, säger Helene Lundahl, kollektivtrafikstrateg på kommunen.