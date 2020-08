Tågstopp efter nedriven kontaktledning i Härnösand – oklart när tågen kan rulla igen: "Försöker rensa undan banvallen"

Det var under måndagsmorgonen som tågstoppet i Härnösand inträffade. Ett godståg fullastat med timmer fastnade i en kontaktledning strax söder om Härnösands centralstation och rev ner en del av ledningen – med tågstopp som följd. Stoppet påverkar tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Flertalet tåg har ställts in under dagen och ersatts med bussar.

– Tåget verkar ha fastnat vid viadukten och sedan dragit med sig ledningen till stationen, säger Leif Wikström, räddningsledare hos Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen vid 14-tiden på måndagen.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen larmades tidigt ut till platsen efter händelsen.

– Vi fick larmet tidigt och kom först hit vid halv åtta-tiden ungefär. Sedan lämnade vi och kom tillbaka nyss, säger Leif Wikström.

Den höga spänningen på cirka 15 000 volt i kontaktledningen ovanför banvallen gjorde att räddningstjänsten inte vågade börja arbeta på platsen.

– Vi har jordningsutrustning, men det är bättre att de som kan det bättre än oss arbetar med det, menar Wikström.

Räddningstjänsten arbetade under måndagen med att rensa banvallen från timmer som lossnat från tåget för att inte händelsen ska upprepas – samt att såga ner uppstickande timmer från tågvagnarna. Wikström uppskattar tåget till cirka 400 meter långt.

– Vi sågar timmer och försöker rensa undan banvallen och uppe på tåget, säger Wikström.

Vid 14-tiden fanns personal sedan några timmar på plats för att laga den trasiga kontaktledningen. Prognosen var då att kontaktledningen skulle vara åtgärdad till klockan 23.00. Det är ännu oklart om den prognosen kommer att hålla.

– Klockan 15 ska det vara någon form av avstämningsmöte. Jag vet inte mer än att det är nedrivet och att man jobbar där. Vi hade en prognos att det skulle vara klart till kvällen, men då de ska ha möte nu så får vi se hur det går. Om de har material som räcker eller om det behövs mer. Det är en ganska omfattande sträcka det handlar om som jag förstått det, säger Katarina Wolffram, kommunikatör vid Trafikverkets pressjour.