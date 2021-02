Taket på Berners i Östersund rasade in: "Vi hade inte skottat"

Han tillträdde som vd för Berners personbilsavdelning för bara några månader sedan. Ansvarsområdet sträcker sig över hela Västernorrland, Jämtland och Härjedalen men just nu är allt fokus på företagets utställningshall i Östersund där taket hänger ned över skinande nya bilar tillsammans med krossat glas och böjt stål.

– Vi hade en nio-tio bilar där inne. Det normala antalet. Jag har ingen aning om hur de ska tas ut, säger Pär Melin och sneglar bakom sig på förödelsen på andra sidan avspärrningsbanden.

Han fick beskedet om att taket på den stora glashallen hade rasat in under tisdagsmorgonen och begav sig genast till Östersund från Sundsvall där han bor. På eftermiddagen några timmar senare är det redan bestämt att all försäljning kommer att ske från ett tält som ska resas utanför Berners. Kundmottagningen har flyttat ut i verkstaden.

– Personalen har gjort ett jättejobb. För oss kommer det att vara business as usual, säger Pär Melin.

Han är oerhört lättad över att ingen som stod i hallen skadades när det tunga taket kom nedfarandes.

– Min första reaktion var personalen. Personalen och kunderna. Vi har ingen aning om värdet på bilarna eller byggnaden. Men att det inte blev några personskador är det viktigaste, säger han.

Berners mäter själva kontinuerligt snödjupet uppe på det platta taket, enligt Pär Melin.

– Vi hade inte skottat. Vi mäter snödjupet själva enligt våra rutiner och vår information är att det var under kontroll. Det var så pass lite snö att taket inte behövde skottas, säger han.

Varför det ändå kollapsade ska nu utredas av Berners försäkringsbolag och konstruktören av hallen. Tills dess vill inte Pär Melin spekulera i orsaken.

– Jag har inga tankar alls om orsaken, säger han.

Samtidigt som den interna utredningen av takraset har satts igång har också en polisiär förundersökning om framkallande av fara för annan inletts av miljöåklagare.