Talangens misstag blev ödesdigert när GIF föll i toppmötet – här är betygen

Det var ett toppmöte som gestaltade sig i Halmstad när Halmstads BK och GIF Sundsvall ställdes mot varandra under lördagen. Hemmalaget HBK tvåa, GIF trea, och en poäng mellan dem två.

Viktiga poäng stod således på spel, men ingetdera lag såg ut att knipa alla tre – tills den 85:e minuten kom.

I en match där GIF Sundsvall kontrollerade spelet, men HBK kom till flest avslut, blev det nämligen ett misstag av inbytte Albin Ekström som resulterade i en HBK-seger. Ett bolltapp i defensiven gjorde att hemmalagets Rasmus Wiedesheim-Paul kom fri med Andreas Andersson i GIF-målet, varifrån HBK-skytten inte gjorde något misstag.

1–0 till Halmstad, vilket även blev slutresultatet.

Det innebär att att HBK rycker lite grann från GIF i tabellen. Från ett avstånd på en poäng till fyra.

Under söndagen möter jagande Jönköpings Södra Västerås SK på hemmaplan och kan då gå om GIF i tabellen. Likaså gör Akropolis IF ifall de besegrar serieledande Degerfors IF på måndag.

Matchen

Halmstads BK–GIF Sundsvall 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 (85) Rasmus Wiedesheim-Paul.

Domare: Richard Sundell.

Publik: 0.

Statistiken

Avslut (totalt): 11–8.

Avslut (på mål): 5–1.

Avslut (i målställning): 0–0.

Hörnor: 4–6.

Gula kort: 1–1.

Röda kort: -

Betygen (4–2–3–1)

OBS! Skalan går från 1–5

Startspelare:

Andreas Andersson 2

Gör det han ska på de få bollar han får. Svårt att lasta Andersson för målet.

Niklas Dahlström 2

Hyfsad insats utan att sticka ut. Flyttades in som mittback när GIF formerade om trupperna för att stärka offensiven.

Anton Eriksson 3

Har allt som oftast stått för stabila insatser när han spelat ihop med Myrestam och gjorde så även i Halmstad. Nästintill felfri.

David Myrestam (ut 72) 3

Svarade tillsammans med Anton Eriksson en stabil mittbacksinsats. Den Umeåfostrade duon känns given i Giffarnas mittförsvar.

Dennis Olsson 3

Som vanligt ett hot på sin vänsterkant. Överlapp och inlägg som vanligt, men denna gång inga som resulterade i några större problem för HBK-förvaret.

Abdul Halik Hudu 3

Många var de som ville avvakta med sin dom när Juanjo Ciércoles ersattes av Hudu, men har snabbt blivit den ledande centrala mittfältaren för GIF. I Halmstad stod Hudu för en gedigen insats. Det mesta ser lekande lätt ut.

Tobias Eriksson (ut 72) 2

Blandar och ger med sina passningar. Lite för många bolltapp i första, utbytt i andra när det såg bättre ut.

Johan Andersson (ut 72) 3

Fortsätter att spelas som ytter och har kommit in i det på ett bra sätt. Inga målgivande inlägg denna gång av Andersson, men likväl en fullt godkänd insats.

Oliver Berg 3

Var enligt tränare Henrik Åhnstrand tveksam till spel inför matchen, men kom till start ändå och stod för en bra insats. Ofta den anfallen går via. Fälld vid upprepade tillfällen utan att det gav några frisparkar. Förbannad och frustrerad efteråt.

Johan Blomberg 3

En av dem offensivt med flest intentioner och kombinationer. Dock utan att det ledde till några riktiga farligheter. Riktigt bra i kombinationsspelet med Olsson på vänsterkanten. Inte lika lyckad när han flyttades till höger när Hopcutt kom in.

Pontus Engblom 2

Svårt att komma till sin rätt mot ett tajt HBK-försvar. Gjorde så gott han kunde på det lilla han fick jobba med.

Inhoppare:

Albin Ekström (in 72), Pontus Silfwer (in 72) och Jamie Hopcutt (in 72) spelade för kort tid för att betygsättas.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Albin Palmlöf och Jesper Carström spelade inte alls.

Bäst på planen

Abdul Halik Hudu, GIF Sundsvall.

Vi var många som trodde att hålet efter Juanjo Ciércoles skulle bli oändligt svårt att fylla. Men Hudu, som blev den som tog över både tröja nummer 6 och rollen som central härförare, visar gång efter gång vilken skicklig fotbollsspelare han är. Lugn och trygg och allt ser så lätt ut. Hård i spelet utan att dra på sig Juanjomånga gula kort. En spelare med klass och mot HBK var han inte bara en av de bättre. Han var bäst.

Nästa match

Lördag 27 augusti (17.30): AFC Eskilstuna–GIF Sundsvall (Tunavallen).