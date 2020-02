Teater Västernorrlands "Pinocchio" – en mörk, vuxen historia om den vackraste kärleken av alla

Snickaren Geppetto är en rå sälle; svär och förbannar, hotar och föraktar. Han ser direkt chansen att dra in pengar på den märkliga docka han skapat. Pinocchio själv har också först en tuff attityd. Men när han nämner det magiska ordet "pappa" förändras allt. Plötsligt är de två i en relation. Och den man älskar kan man göra allt för.

I Teater Västernorrlands, Martina Montelius och Martin Rosengardtens "Pinoccio" kan man glömma Disney. Det är en mörk, ganska vuxen, tät, rikhaltig och ibland rätt surrealistisk historia som på så vis drar mer mot folksagan. Scenografin är fantastisk med sina träkranar, ett jättemeccano som bildar allt från verkstad till dödens skog till stommen för en jättestor haj. Och i den presenteras en rad mustiga varelser, några roliga, många bisarra och alla välgjorda. Inte minst imponeras man av de enorma vandrande trädockorna som är tiggare och även symboliserar fattigdom och sjuklighet.

De skräckiga scenerna lär dock gå hem hos de flesta barn, härdade som de är från spelvärlden.

Själva sagan är den klassiska vandringen mot mognad och insikt, och för Pinocchio går den bland annat via en cirkus, en märklig skola och en skog som halvt om halvt är dödsriket. Men något hjältetåg är det inte. Han som inte känner människorna hamnar hela tiden i nya frestelser och fällor. Han blir lurad och bestulen, han färdas genom depression och "dödsskuggans dal", men möter också uppriktighet och vänskap. Och liksom för oss är det många som vill tala om för honom hur en riktig människa ska vara.

Texten är stundtals poetisk, musiken är skriven av medlemmar ur The Ark och spänner bland annat över romskt sväng, fransk vals och tango, och eftersom skådespelarna själva spelar instrumenten integreras de naturligt på scenen. Ibland kan dock sångtexterna dränkas av instrumenten och det är synd att gå miste om dem.

Emma Mehonic som Pinocchio är en fullträff: hennes kroppsspråk och lealöshet gör henne till något icke-mänskligt på utsidan, medan insidan är både mänsklig och sympatisk i all rättframhet, sårbarhet och pojkaktighet. Åke Arvidsson som Geppetto är lika övertygande som otrevligt råskinn som genomvarm och kärleksfull far. Och sagans syrsa (Wayra Monasterio) behåller sin stolthet trots att Pinocchio far illa fram med honom.

Kanske kan pjäsen vara svårgenomtränglig för mindre barn (den är rekommenderad från 7 år). De skräckiga scenerna lär dock gå hem hos de flesta, härdade som de är från spelvärlden. Men för lite äldre barn och inte minst vuxna har denna frodiga sagotolkning både en sällsam skönhet, som bara blir skarpare mot den mörka bakgrunden, och ett sannare budskap än originalberättelsen.

Där blir Pinocchio en riktig pojke genom att vara snäll och lydig. Här blir han det genom att upptäcka det djupast mänskliga av allt - att vi alla misslyckas. Men att den vackraste kärleken är den som inte kräver perfektion utan blir lycklig bara för att man finns.

Teater Västernorrland: Pinocchio

Manus: Martina Montelius

Regi: Martin Rosengardten

Scenografi/kostym: Hanna Cecilia Lindkvist

Ljusdesign: Mira Svanberg

Musik: Mikael Jepson och Jens Andersson

På scenen: Emma Mehonic, Åke Arvidsson, Camilla Eriksson, Joakim Gräns, Ellen Hennig Öhrström, Gisela Nilsson, Wayra Monasterio och Alfred Tobiasson

Spelas på Sundsvalls Teater t o m 2 maj