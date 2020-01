Teaterverkstan krymper – flyttpanik när lokalerna ska byggas om: "Hoppas vi kan vara kvar"

Att flytta är ingen nyhet för medlemmarna i Ånge kabaré och Teaterverkstan Ånge. Genom åren har verksamheten varit inhysta i gamla Bolbyskolan, Wendiahuset och Hallsta skola.

Och så den lokal på Verkmästargatan där man håller till idag. En lokal som hastigt och (o)lustigt håller på att krympa.

– Vi fick veta igår (läs onsdag) att det skulle komma hantverkare på fredag och börja bygga om, så det blev både abrupt och plötsligt, säger teaterpedagog Maria Marre Gustafsson.

Vad som ligger bakom det plötsliga beskedet från den nya ägaren av huset vet de inte riktigt.

Inte mer än att en ny hyresgäst är på väg in i huset och att de gemensamhetsutrymmen man tidigare haft tillgång till snart är ett minne blott.

– Det handlar bland annat om dusch och kök, men också foajén där föräldrar har kunnat sitta och vänta medan barnen haft sina grupper, förklarar den handfull eldsjälar som fanns på plats under torsdagseftermiddagen.

Att de förlorade ytorna kommer bli ett problem är alla övertygade om, men också att det är en fråga som man får ta längre fram. Mer akut är att flytta alla saker som förvarats i andra utrymmen, och på ett eller annat sätt inhysa det i den lokal som tidigare huvudsakligen var golv och läktare.

– Jag vet inte hur vi ska kunna stuva undan alltihop, och jag har svårt att se hur vi ska kunna ha föreställningar här, säger Kärstin Leander som dessutom är mitt uppe i repetitionerna för årets vinterteater som ska spelas i Ljungaverk.

– Vi trivs verkligen här och jag hoppas vi kan vara kvar och fortsätta med all verksamhet vi har idag, men jag vet inte riktigt hur vi ska klara av det just nu, säger Maria Marre Gustafsson och blickar ut över högtalare, klädställningar och annan rekvisita som hittills har hunnit förpassas in i lokalerna.

På torsdagen gick man också ut med en vädjan på Facebook för att försöka få ordning på lokalen.

Skulle bli jätteglada för all hjälp vi kan få

– Vi kommer vara här mellan 10 och 16 både lördag och söndag, och är det någon som kan och vill så skulle vi bli jätteglada för all hjälp vi kan få, säger Maria Marre Gustafsson, som även passar på att slänga in en efterlysning via ST om att man gärna tar emot gamla bokhyllor och liknande som kan fungera för förvaring längs väggarna.