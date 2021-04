Tekno Jerva vansläktas inte

Det blev galopp i debuten för hästen som tränas av Öystein Tjomsland, men under tisdagskvällen och i andra starten kunde delägaren Jimmy Jonsson ta hand om ledningen och därifrån svarade Tekno Jerva på allt, inklusive favoriten Tekno Grabben som galopperade i sina ansträngningar till slut. Inte så konstigt då Tekno Jerva avslutade med 1.26,8 sista tusen och vann på fina 1.29,9/2 140 meter.

Spets från start till mål blev det även i V5-inledningen för Matadoren Eme och Tomas Pettersson. Kapaciteten har alltid fuinnits, men nu har han även fått utdelning och via 1.11,7 sista tusen vann han ohotad på 1.14,5/2 140 meter.

I nästa avdelning blev det en liten överraskning genom Artful Dodger och Linus Lönn. Från tredje inner kom han fram till rygg ledaren på sista bortre och efter lucka i sista sväng avgjorde han säkert sista hundra till karriärens första seger. Tiden blev 1.15,6a/2 140 meter.

I årets tredje start kom första segern för Daniel Wäjersten-tränade Global At Work som svepte fältet på sista bortre och höll undan före stallkamraten Made By Vitsand via 1.12,7 sista tusen.

I montéloppet var Don Viking strålande för Lena Fritz och knäckte tidigt ledande B.W.Sture från utsidan sista tusen.

I V5-finalen var storfavoriten Arizona Dream i en klass för sig. Snabbstartade från tillägg och satt i ledningen knappa två varv kvar och vann sedan med många längder för Jan Norberg.

Mats Persson