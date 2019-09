Tidigare anställd vid Timrå kommun åtalas för att lurat till sig 900 000 kronor – kommunchefen: "Anmärkningsvärt att det tagit så lång tid"

Brotten ska personen ha begått mellan 2016 och 2018 då personen varit anställd och haft en ekonomifunktion vid kommunen.

Vad tänker du om att åtal väcks?

– Det är oroväckande att det sker så sent. Vi har styrkt bevisläget tydligt och sammanställde all information till polisen under våren 2018. Det är anmärkningsvärt att det har tagit så lång tid, men det är bra att det sker, säger Andreaz Strömgren.

Den åtalade personen fick sluta vid Timrå kommun i samband med händelsen.

Enligt stämningsansökan handlar det om närmare 900 000 kronor som personen lurat till sig vid totalt 97 tillfällen.

Hur upptäckte ni brottet?

– Det var i samband med ett annat personalärende som den här personen inte var i tjänst och då uppdagades det. Då en ny handläggare sattes in såg man ett mönster som inte stämde, vi utredde det internt och hittade felaktiga transaktioner, säger Andreaz Strömgren.

Enligt honom tog det ett par veckor innan utredningen var färdigt och då agerade man snabbt genom att polisanmäla händelsen och vidta arbetsrättsliga åtgärder, bland annat genom att varsla facket om avsked, vilket senare verkställdes.

Hur agerade personen när ni upptäckte det?

– Jag kan inte kommentera så mycket då det är ett pågående mål, men vid konfrontation medgav personen att det hade hänt, säger han.

Vad har det här betytt för Timrå kommun?

– Det viktiga är att vi har vidtagit åtgärder och gjort internkontroll för att det inte ska hända igen och vi har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder genom avsked. Det här ska inte drabba skattebetalarna i Timrå kommun och vi har en försäkring som ska täcka det här, säger Andreaz Strömgren.

Enligt honom ska man i första hand kräva tillbaka pengarna från personen, men i andra fall ska man använda sig av försäkringen.

Enligt Andreaz Strömgren har kommunen nu ändrat arbetssätt för att minimera risken att det händer igen.

– Det här har gjort att vi infört åtgärder som till exempel att samma person inte ska kunna göra många transaktionsmoment utan att det först granskas och kontrolleras av annan person. Vi har ändrat arbetssätt så att fler handläggare gör och kontrollerar denna typ av transaktioner, säger Andreaz Strömgren.