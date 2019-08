Tillagningsköken på skolorna blir allt fler – i höst serverar Vibackeskolan eleverna hemlagat: "Det är framtiden"

Vibackes elever kommer från och med höstens skolstart erbjudas hemlagad mat. Efter ett års renovering går Alnöskolans nya skolmatsal i de fyra elementens tecken och utöver matsalen har även de närliggande skolbyggnaderna upprustats. När arbetet med övriga byggnader är färdigställt förväntas skolan kunna ta emot ungefär 900 elever.

Eva Nordberg, chef för mat och måltider på Sundsvalls kommun, berättar att skolan vinner på att laga sin egen mat.

– Kostnadsmässigt finns det självklart fördelar med att skolor får maten skickad till sig men i och med att Vibackeskolan är en så pass stor skola och kommer att få fler elever, finns det rimliga skäl till att skolan ska laga maten själv. Det är framtidens skolrestaurang.

Av 33 kommunala skolor i Sundsvalls har 13 stycken tillagningskök, resterande 20 skolor fungerar som mottagningskök där maten levereras färdig. Sundsvalls friskolor hänger även de på trenden, av åtta skolor har sex stycken tillagningskök.

Vibackeskolans restaurang kommer att servera tre rätter per dag; en vegetarisk, en soppa och en huvudrätt. De råvaror som inte serveras under lunchen planeras att frysas in för att minska på matsvinnet.

En skolmåltid får kosta mellan tio och fjorton kronor. Målet är att Vibackeskolans kök ska kunna klara av att hålla sig mellan de ramarna.

– Tanken är absolut att vi ska klara av det målet, vissa dagar kanske vi ligger under genomsnittet och vissa dagar kommer det bli dyrare, vi räknar med att det kommer att gå jämt ut till slut, säger Roberth Strömvall, köksansvarig.