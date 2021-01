Timmar inför returen mot Timrå – Modo lånar in SHL-back

Inför söndagens match mot Timrå saknade Modo backarna Tobias Viklund, Frank Corrado, Jesper Lindgren och Anton Öhman. När Tobias Åhström åkte på en smäll i den första perioden stod det där med klart att laget för tillfället saknar sex ordinarie spelare.

Under måndagen meddelade Modo att de nu lånar Fredrik Styrman från Luleå. 29-åringen har spelat för SHL-klubben under de senaste tre säsongerna, men har bara spelat nio matcher under den här säsongen.

— Vi har en skadesituation på backsidan som gör oss tunna, framför allt nu när det är många matcher på schemat. Att Fredrik kommer in innebär att vi kan spela med sju backar, säger Modos sportchef Fredrik Glader till klubbens hemsida.

Styrmans kontrakt gäller veckan ut och han är redo för spel redan till måndagens retur mot Timrå.

Under söndagen meddelade även Modo att Linus Pettersson lånas ut till Karlskrona under resten av säsongen.