Timrå IK-fostrade backen berättar om stora passionen: "Var då jag tänkte, vad fan – jag kanske kan det här?"

Föregående säsong blev den första i A-laget för William Eckmyhl. Den lovande backen fick – i ett ständigt topplag – blandat med speltid. Ibland några byten, ofta inget alls och en hel del tittande från läktarplats.

När Timrå IK gick upp i SHL valde William Eckmyhl att kliva ner ett steg, från Hockeyallsvenskan till Hudik Hockey i ettan.

Men oavsett hur det blir med ishockeykarriären – för det är den han satsar på – så kommer alltid golfen att finnas där för backen.

Det började med att han fick agera caddie åt sin pappa.

– Ibland fick jag vara med men man var en liten snorunge så jag blev grinig ibland, därför fick jag inte följa med alla gånger, minns Eckmyhl med ett skratt.

När han var tio tog han grönt kort och började träna med de andra ungdomarna på Timrå GK och ganska snabbt lyckades han slå sin inspiration – pappa alltså – ute på golfbanan.

– Det tog inte många år, jag lärde mig rätt fort, berättar Eckmyhl.

Och det blev många, långa timmar nere på banan. Med huset inte alltför många ishockeyplaner bort var det enkelt att ta sig ned.

– Jag bodde i Sörberge med mamma och pappa och det var bara att cykla ned. Jacob Appleby Stridh, Henrik Stridhs son (tidigare tränare i Timrå IK och Småkronorna, numera assisterande i Luleå) och jag har spelat hela livet. Vi samlades på samma plats, varje år och under hela somrarna och så cyklade vi ner tillsammans.

Eckmyhl tävlade i Skandia Cup och tog sig vidare från de lokala tävlingarna. Men redan första året märkte han att det fanns känsla i händerna.

– Vi hade en tävling för de på Radhusgatan varje sommar och jag lyckades vinna den första året jag tog grönt kort. Det var då jag tänkte, vad fan – jag kanske kan det här?

– Sedan dess har jag varit på banan hela somrarna varje år, så träning ger färdighet.

Han kommer även ihåg att han var med i Norrlandsmästerskapen.

– Men jag har inget minne av hur det gick, haha. Det jag kommer ihåg är att den var i Piteå och att jag efter det satte mig i bilen på väg hem till Timrå och därifrån ner till Karlstad för att spela hockeycup. Så förmodligen gick det inget vidare i golfen.

Men ishockeyn tog över allt mer och när han var sisådär 14 år slutade han träna med gruppen i klubben. Ungefär samtidigt klev han även ner och blev singelhandicapare.

– Sedan dess har det varit att jag spelat själv och lärt mig på egen hand och så, berättar Eckmyhl.

För slutade träna, det gjorde han inte – och än i dag försöker han justera sitt spel.

– Det var mycket att jag och Jacob åkte ner och spelade jättemycket men vi tränade också även om det inte var uppstyrd träning. Sedan lär man sig mycket ute på banan också.

Om han får gissa låg han i nivå med de andra spelarna i distriktet.

Vilken är din främsta golfmerit?

– Hrm, jag vet faktiskt inte, det är en jäkligt svår fråga. Men jag har vunnit klubbmästerskapet för herrjuniorer 2018, så det är väl den då.

Och just på grund av det enorma passionen Eckmyhl har för ishockeyn kom han aldrig ens att tänka på något annat än hockeygym i Timrå.

– Jag hade aldrig tanken på golfgymnasium egentligen utan det har kommit nu efteråt. Jag kommer ihåg att när jag väl kommit in på gymnasiet i Timrå sa pappa att "fan, du kanske skulle ha testat och se vad som hänt" men det har väl egentligen aldrig varit på kartan att köra golf i stället för hockeyn. Hockeyn är nu och golf kan jag ta upp senare.

Skälet till att golfen ändå lockar är den sociala samvaron och att få komma ut.

– Det är det sociala, att spela och inte tänka på någonting annat. Att vara ute med polarna och må och ha det gött tillsammans liksom. Sedan är ju golfen sådan att det ibland går jäkligt bra för att helt plötsligt fungerar ingenting, det är också en rolig del.

Det personliga rekordet på Timrå GK är en 69-runda, tre under par. Men det största av allt har han ännu inte fått uppleva.

En hole in one.

Det har däremot radarpartnern han i stort sett alltid spelat med , Jacob Appleby Stridh, uppnått.

– Det är lite märkligt ... det är inte många rundor som vi inte har spelat med varandra, men 2015 tackade jag nej till att spela en kväll. Och då får jag reda på att han slagit en hole in one på trean, så jag har faktiskt aldrig upplevt en hole in one live, haha.

Var du glad för hans skull eller sur över att du inte var först?

– Jag ringde honom direkt och det var bara ett stort jubel, haha. Jag var jätteglad för hans skull och jag ligger ju i lä i jämförelse. Sedan dess har han varit min idol, säger Eckmyhl som dock varit väldigt nära själv.

– Jag var på tävling med pappa och hans kompisar på Hussborg och jag slår ett perfekt slag på 18:e och ser bollen rulla mot pinnen i bra tempo. Bollen träffar den men lägger sig en decimeter bakom, den hade lika gärna kunnat gå pinne ned.

Nu får 21-åringen, med ett golfhandicap på 1,8, se fram emot nya äventyr.

Först i Hudiksvall åtminstone – sedan vet man aldrig.

Kanske finns det större golftävlingar än klubbmästerskap i William Eckmyhls framtid.

William Eckmyhls tre bästa tips för att bli en bättre golfare

1) Absolut viktigast av allt: Svinga lugnt och titta på bollen.

2) Träna, nöt på bara.

3) Ha kul!