Timrå IK-profilen Jimmy om pappalyckan – och serieledningen: "Goda chanser att gå upp"

Jimmy tillbringade sina första år i Timrå, Granloholm, Nacksta och Bosvedjan.

– När jag var nio år flyttade vi till Matfors och där blev jag kvar ända tills jag flyttade hemifrån, berättar han.

Exakt när kärleken till hockeyn vaknade vet han inte.

Men när de andra kompisarna tittade på tecknad film, satt Jimmy böjd över sportsidornas hockeytabeller.

– Jag brukade dessutom göra egna tabeller där jag slog fram resultaten med tärning, säger Jimmy och ler.

När han var i sjuårsåldern började han följa med sin pappa på Timrå IK:s matcher – och sedan dess har han varit en stor Timråsupporter.

Han är fortfarande engagerad i hockey.

– Jag kommenterar Timråmatcherna på webben åt Sveriges Radio, och åker dessutom runt i landet och scoutar unga, duktiga spelare åt agenturen Uptown Sport, förklarar han.

Jimmy skriver dessutom om hockey på den nordamerikanska sajten McKeen's Hockey.

Efter grundskolan gick han handelsprogrammet på Hedbergska skolan och gjorde sedan lumpen på Kustbevakningen i Härnösand.

När Jimmy hade muckat började han jobba på McDonalds och kunde fixa en lägenhet i Timrå.

Efter några år tröttnade han på arbetet och började plugga socialpedagogik.

– Jag fick jobb på Hasselakollektivet, och jobbade först på Gotland och sedan i Hassela, berättar han.

Vid det laget hade han redan träffat sin kärlek Katarina – som även hon är Timrå-supporter.

– Vi hade väl pratat lite, men det var under en supporterresa till Linköping som vi blev ett par, förklarar Jimmy.

Hösten 2007 gjorde han högskoleprovet och kom in på socionomprogrammet i Östersund. Parallellt med studierna drev han Tikare-bloggen hos Sundsvalls Tidning, där han följde Timrå IK i med- och motgång.

– När jag började blogga 2007 var det jättemärkligt att någon var på matcher och träningar och sedan skrev direkt om det – i dag är det praxis. I och med att jag bloggade varje dag blev jag betraktad som något av ett orakel och det var många som följde mig, säger Jimmy.

2011 var han färdigutbildad socionom och började jobba på individ- och familjeomsorgen i Sundsvall, där han sedan 2017 är enhetschef och jobbar med barnutredningar.

– Jag trivs jättebra med jobbet. Det känns bra att kunna hjälpa barn i utsatta situationer.

Jimmy och Katarina gillar att resa, och i november 2015 gick färden till Florida.

Där skulle de bland annat gå på en hockeymatch mellan Tampa Bay och Florida, men på grund av en flygstrejk blev de ett dygn försenade och anlände först samma dag som matchen gick av stapeln.

Vad Jimmy inte visste var att Katarina smitt hemliga planer före avresan, och mitt under en paus friade hon till Jimmy.

– Jag satt och var lite irriterad över att jag inte fick köpa en öl eftersom jag inte hade amerikansk legitimation, och blev jätteöverraskad, säger Jimmy.

Självklart sade han ja och paret förlovade sig.

Parets lägenhet i Timrå började kännas för liten, och de hade turen att få tag i en fyrarumslägenhet på Alnö.

Hösten 2017 såg Jimmy en resa till Las Vegas och föreslog att de skulle gifta sig där.

Katarina nappade på idén och på Alla hjärtans dag 2018 gifte de sig i hemlighet i Little church of the West.

– Efter vigseln ringde vi våra föräldrar och berättade, och lade sedan ut det på sociala medier, berättar Jimmy.

Han och Katarina bodde på casinot New York New Yorks hotell, och hann också med att gå på hockey och göra en utflykt till Grand Canyon.

Jimmy och Katarina längtade båda efter barn, men Katarina blev inte gravid.

De var precis i färd med att börja en graviditetsutredning när de fick veta att Katarina var gravid och den 19 augusti 2019 kom sonen Vilgot till världen.

– Att bli pappa är det största som hänt mig, säger Jimmy, som just börjat arbeta igen efter att ha varit hemma med Vilgot ett halvår.

Han brinner fortfarande för ishockey och hjärtat klappar hårdast för Timrå IK.

– Jag tror att de har goda chanser att gå upp i elitserien igen, och hoppas verkligen att det blir så.

Om Jimmy:

Namn: Jimmy Hamrin.

Fyller: 40 år den 22 januari.

Bor: I lägenhet på Alnö.

Gör: Enhetschef på socialtjänsten i Sundsvall.

Familj: Hustrun Katarina och sonen Vilgot, ett år och fem månader.

Intressen: Hockey, resor, film, musik och fiske.

Om att fylla 40 år: "Känns ganska bra, även om det är lite tråkigt att man inte kan ha någon fest."

Firar: "Förhoppningsvis med nära och kära på födelsedagen, och kanske med en fest längre fram mot sommaren."

Favoritmat: Tapas.

Favoritdryck: Öl.

Lyssnar på: Rockmusik, till exempel R.E.M. och Rammstein.

Läser: "Lyssnar hellre och gärna på deckare och faktaböcker."

Ser på tv: "Mycket serier, gärna kriminalserier."

Varvar ner: "Genom att titta på serier eller spela tv-spel."

Bästa hockeyminnet: "När Timrå gick upp i elitserien 2000."

Bästa hockeyspelaren: "Wayne Gretzky, och lokalt Henrik Zetterberg och Elias Pettersson."

Drömresmål: "Att åka till Kanada och titta på hockey. Men det skulle vara kul att åka tillbaka till Florida också med Vilgot. Det finns jättemycket roligt där."