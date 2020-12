Timrå IK:s glädjebesked – förstecentern tillbaka efter frånvaron

► Matchen

Timrå IK–BIK Karlskoga, Hockeyallsvenskan.

NHC Arena, onsdag 9 december, 19.00.

► Läget i laget

Albin Lundin missade Timrå IK:s förra match men tränade under tisdagen och är aktuell för spel igen.

Däremot har Jeremy Boyce saknats de senaste veckorna både på träning och match.

– Tyvärr är han fortfarande frånvarande. Vi räknar med att han missar morgondagen (läs i dag) och fredag i matchväg. Vi hoppas på att ha honom tillbaks på söndag. Vi kan inte gå ut med orsaken, men vi är inte oroliga för honom, kommenterar Timrå IK:s lagläkare Christian Johansson i ett meddelande till ST-sporten.

I övrigt är alla spelare tillgängliga.

► Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

"Vi vet att BIK Karlskoga är ett lag som är väldigt offensivt skickligt. De har många vassa forwards som kan göra en hel del framåt. För oss innebär det, som vanligt egentligen, att sätta försvarsspelet. Gör vi inte det kommer vi inte vinna heller.

Vi hade ett riktigt bra försvarsspel mot Mora senast och det är vad vi har pratat om, att fortsätta på den vägen. Ett bra lag ska kunna göra det här varje dag och där har vi lite att jobba med. Jag tycker inte att vi har varit konsekventa, utan tappat lite i grunderna i försvarsspelet emellanåt. De bästa matcherna vi gör är när vi har ett bra försvarsspel och vinner puckarna på rätt ställen."

► Notera att...

... Timrå har 13 raka vinster och rekordet i Hockeyallsvenskan är 14.

... Timrå har mött BIK Karlskoga två gånger tidigare den här säsongen och vunnit båda matcherna. En med 7–1 och en med 5–4 efter straffar.

... Timrå skulle ha spelat redan under måndagen, men då blev matchen mot Kristianstad inställd på grund av coronasmitta i KIK.

... BIK Karlskogas Henrik Björklund leder poängligan i Hockeyallsvenskan med 27 poäng på 22 matcher. Jonathan Dahlén ligger trea i poängligan med sina 25 poäng på tolv matcher.

► Så följer du matchen

På tv via C more, eller via liverapporteringen på ST.nu.

► Nästa match

Timrå IK–Almtuna IS, Hockeyallsvenskan.

NHC Arena, Fredag 11 december, 19.00.