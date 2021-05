Timrå IK:s kamp mot klockan att få spelarna i form – läkaren: "Hamnar back per automatik"

Det har varit en het potatis i sociala medier; huruvida hockeyallsvenskans finalserie faktiskt kan avgöras på ett rättvist sätt.

Först insjuknade Björklöven – och det rejält. Fem dagar senare var det Timrå IK-spelarnas tur att testas positivt för covid-19.

I Umeålagets fall visade det sig att 23 av 28 personer insjuknat, i Timrå IK:s fall var siffran 13.

Men efter den senaste testrundan kom svaret under söndagseftermiddagen: Samtliga spelare och ledare i Timrå IK har testat negativt för viruset förutom en person. Och under måndagen kommer de att kunna kliva ut på is med en haltande trupp, för att successivt fylla på med spelare under veckan som kommer.

Samtidigt har Björklövenspelarna var på is i flera dagar redan.

I och med det jobbar Timrå IK:s läkar- och fysteam nära varandra. Läkaren Christian Johansson, massören Kicki Höglund och fysion Sandra Nordenberg har bråda dagar..

Christian Johansson är tydlig i sitt svar på frågan om man kan träna något för att hålla formen, även om man testat positivt.

– De friska har fått träna försiktigt samtidigt som de sjuka inte har fått träna någonting alls.

Han säger att spelarna har fått en plan som de fått hålla sig till för att därefter se när de kan släppa på karantänen och med det kunna lägga upp en ny plan.

De sjuka får inte utsätta sig själva för minsta påfrestan alltså?

– Vi vet fortfarande inte hur viruset slår i detalj och för två år sedan existerade det inte ens, det tar tid inom idrottsmedicinen att lära sig exakt hur det fungerar. Generellt sett vet vi att förkylningsvirus kan sätta sig på hjärtmuskeln och inflammera den. Då är det viktigt att inte träna då man är sjuk, särskilt i början. Vi har varit väldigt defensiva då vi inte vill att någon spelare ska drabbas av något långvarigt symtom.

Lagläkaren säger att viruset också kan sätta sig på lungorna genom att angripa dem och orsaka en inflammation.

– Det påverkar ens förmåga att syresätta blodet och då får du en sämre förmåga att prestera som elitidrottare.

Hur kommer det sig att den slår så olika?

– Det är svårt att svara på i och med att jag bara hållit på med ishockeyn och vi hittills har varit besparade från det här. Men det är ett lurigt virus som slår olika hårt mot olika individer, där det största bekymret för elitidrottare är att om du drabbas hårt får du en ännu kraftigare nedsättning och förmåga att prestera.

Johansson säger att det är väldigt svårt att tala i generella termer för hur lång tid det kan ta för en spelare att återhämta sig. Det handlar om individen.

– Vi kommer att behöva bedöma alla som drabbats av det här och skräddarsy utifrån den situation som råder för dem. Och jag har ännu inte träffat någon spelare eftersom de har varit helt isolerade.

Det finns exempel på idrottare som kommit tillbaka från corona och inte alls kunnat prestera på samma nivå, eller som till och med åkt på bakslag.

Känner du någon oro långt bak i huvudet att även en spelare som "grönats" kan åka på något i efterhand?

– Det finns okända parametrar så klart men det viktiga är att vi känner att vi gör det som är säkert, och det är det vi får jobba efter.

Vi spekulerar; säg att hela Timrå IK är friska och kan börja träna på måndag och att 15 spelare varit sjuka, kommer samtliga av dessa 15 vara i samma form som innan insjuknandet?

– Jag misstänker att formen kommer att vara nedsatt, förhoppningsvis bara minimalt, men jag tror att vi kommer få se formpåverkan, säger Christian Johansson.

Om matchen spelas som tänkt 6 maj har Björklöven varit på is cirka dubbelt så många dagar, rent objektivt medicinskt: Är det rättvist ur fysisk synpunkt?

– Inkubationstiden för viruset är fem dagar och fem dagar efter att vi spelade match mot Björklöven insjuknade våra spelare. Och då hamnar vi back per automatik den tiden. Och då kommer vi att ligga den tiden back oavsett när matchandet går i gång. Och det är det objektiva svaret, rent medicinskt hamnar vi back. Det sportsliga kan jag inte svara på, säger Christian Johansson.