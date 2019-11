Timrå IK:s marknadschef ska stärka klubbens varumärke: "Älskar att hjälpa andra att lyckas"

1998-1999 gjorde han sin första och sista säsong i Timrå IK:s A-lag.

Sedan den 1 augusti i år är Martin tillbaka i klubben – som marknadschef.

– Jag kommer att arbeta för att säkerställa ett ökat värde för Timrå IK:s varumärke. Klubben gör så mycket mer än att spela hockey och det värdet behöver vi lyfta fram.

Klubben driver bland annat "Teamsters", för att minska utanförskapet i samhället. Spelarna besöker bland annat skolor där de pratar om vikten av att vara en bra kompis.

– I oktober besökte några Timråspelare Blue Heroes, ett basketlag i Sundsvall, och överlämnade ett bidrag på 15 000 kronor inför lagets kommande resa till Barcelona.

Martin jobbar 80 procent åt Timrå IK – övrig tid ägnar han åt det egna företaget "We are you, sports and beyond" som han startade tillsammans med hockeyspelaren Sebastian Lauritzen 2018.

– Jag jobbar bland annat med att skapa nätverk för elitidrottare, och hjälper dem att bygga upp ett personligt varumärke.

Han arbetar också mycket med prestationscoachning och karriärväxling.

– Ofta finns det en oro över vad som ska hända när man slutar med idrotten – där kan jag bidra med verktyg som gör det lättare att växla över från idrottsvärlden till arbetslivet och en hållbar vardag, säger Martin.

Han växte upp på Hemmanet med sina föräldrar och sin två år äldre bror Mikael.

– Det var ett perfekt ställe att växa upp på. Jag hade många kompisar och allt var smidigt på något sätt, säger Martin.

Kärleken till ishockey kom tidigt.

Martin var bara sex år gammal när han började spela med Nolby IK.

1994 flyttade familjen till Haga, och Martin började spela med Sundsvall Hockey.

– Efter grundskolan började jag på hockeygymnasiet i Timrå. Det var en otroligt bra miljö. Jag lärde mig jättemycket om hockey – och om livet, säger Martin.

Säsongen 1998-1999 spelade han i Timrå IK:s A-lag, parallellt med att han gjorde lumpen på I21:s idrottspluton.

– Det var flera elitidrottsmän som gjorde sin värnplikt där, bland annat Björn Ferry, berättar Martin.

Året därpå började han på nytt spela i Sundsvall Hockey.

På juldagen 2002 träffade han sin hustru Cecilia på restaurang Oscar.

– Jag bjöd upp henne och efter det har vi hållit ihop.

Cecilia – som kommer från Alnö – bodde då i Västerås och var bara hemma på besök över julen.

– Vi turades om att resa till varandra, berättar Martin.

Hösten 2003 blev han värvad till Oskarshamn IK, och efter ett halvår flyttade Cecilia dit. Där bodde paret fram till hösten 2005 då Martin började spela i Växjö Lakers.

Parallellt med hockeyn jobbade han som plats- och butikschef på Elektroskandia.

– Vi trivdes jättebra i Växjö – vi bodde bra, hade många vänner och väldigt roligt, säger Martin.

I juli 2006 föddes sonen Vincent, och när Cecilia blev gravid med parets andra barn började hon och Martin längta hem till Sundsvall.

– Och dessutom saknade jag årstiderna, framför allt vintern. Jag älskar att åka skidor och skoter, berättar Martin.

I april 2008 föddes sonen Leon. Samma år bröt Martin kontraktet med Växjö för att kunna flytta hem.

Han och Cecilia köpte ett hyreshus med två lägenheter på Skönsmon som de renoverade och byggde om till en villa.

Egentligen hade Martin tänkt sluta med ishockey.

– Men jag kände att jag inte var riktigt klar, så hösten 2008 började jag spela med Sundsvall Hockey igen och blev kvar där till våren 2010, förklarar han.

I november 2015 sade Martin upp sig från jobbet på Elektroskandia och började arbeta som försäljningschef på Ahlsell.

– Jag blev kvar där tills jag startade eget, berättar Martin.

Han brinner verkligen för att hjälpa andra att lyckas.

– Mitt mål är att sprida kunskap och verktyg för att varje individ ska uppnå sin fulla potential.

På fritiden kretsar större delen av hans liv kring familjen och sönernas aktiviteter.

Vincent spelar i Sundsvall Hockey och både han och Leon spelar fotboll i Kuben.

På vintrarna åker familjen ofta till Hammarstrand där Martins föräldrar har stuga.

– Det är verkligen vårt andningshål, säger Martin.

Om Martin:

Namn: Martin Romö.

Fyller: 40 år den 22 november.

Bor: I villa på Skönsmon.

Gör: Marknadschef i Timrå IK och egenföretagare.

Familj: Hustrun Cecilia och sönerna Vincent, 13 och Leon, 11.

Intressen: "Allt som har med människor och rörelse att göra. Jag gillar vinteraktiviteter som slalom, skidåkning och skoteråkning. Och så familjen förstås."

Om att fylla 40: "Det känns bra – såvitt jag vet har jag ingen 40-årskris. Det ska bli kul."

Firar: "Med hockeymatch mot Mora på födelsedagskvällen, och med fest för familj och vänner på en restaurang kvällen därpå."

-----------------