Timrå IK:s ordförande om tuffa året, sin egen framtid och ovissa läget: "Då blir du barskrapad"

I över ett år har coronapandemin haft sitt grepp om världen.

För Timrå IK har det varit en tuff utmaning precis som för alla andra idrottsklubbar och föreningar.

Lars Backlund, som är inne på sitt sjätte år som ordförande i Timrå IK, ser tillbaka på ett år kantat av ovisshet.

– Det har varit ett konstigt år. Vi har under många år jobbat enligt en strategi och vi i styrelsen tog tillsammans med tjänstemännen beslutet att vi skulle gå all in för det här i år, ge det chansen och försöka ta oss upp till SHL.

– Det var många spelare som var intresserade av att stanna kvar och vi såg att det fanns en möjlighet att kunna jobba för det här. Men sen kom det här med ingen publik, fortsatt pandemi och allting... Det känns lite konstigt allting.

Han berättar att han och övriga styrelsen hållit sig i bakgrunden trots de olika beskeden och besluten som följt under året.

Allt det praktiska lämnar de över till klubbchef Jonas Torines, sportchef Kent Norberg och tränarna Fredrik Andersson och Ante Karlsson.

– Vi i styrelsen är hela tiden informerade och har möten med Jonas där han rapporterar vad som händer, men vi ska inte lägga oss i driften och det vardagliga. Det skulle vi bara göra om det var nåt exceptionellt, säger Backlund.

Hur upplever du att föreningen mår just nu?

– Vi mår förvånansvärt bra. Det är ett otroligt "go" i hela föreningen. Ingen nämnd ingen glömd, men det är helt otroligt med alla som stöttar oss.

– Man hade inte kunnat tro att det skulle fungera så bra som det gjort. Sedan är det klart att det varit ups and downs. Just den här osäkerheten med när, var och hur man ska kunna spela har varit lite problematisk. Så är det.

I spåren av pandemin drabbas också företagare och sponsorer hårt ekonomiskt.

Trots det känner inte Backlund någon oro för framtiden och eventuella intäktstapp.

– Nej. Man vet att många fått det svårt, men alla har försökt på sitt sätt och det är helt otroligt. Jag hör på Jonas (Torines) hur läget är och det känns tryggt. Det är ett hårt arbete, men det känns positivt.

Framtiden är som bekant väldigt oklar för Timrå IK.

Huruvida det blir SHL eller Hockeyallsvenskan ger givetvis styrelsen en del huvudbry, men planen är sedan länge till viss del utstakad.

– Vi har en strategi klar för om vi spelar i SHL eller Hockeyallsvenskan. Det är ett arbete vi har jobbat med i många år, egentligen sedan 2015 då det var kris.

– Då sa vi att vi skulle sanera ekonomin, att vi inte kunde förköpa oss och så. Sedan dess har vi våra strategimöten varje år. Vi har en plan klar och om vi inte skulle gå upp i SHL – gud förbjudet – så blir det ingen pyspunka för föreningen. Vi har en plan klar för hur vi ska fortsätta agera.

Vad är det framför allt som skiljer planerna om det blir SHL eller Hockeyallsvenskan?

– Pengar ... Vi har många attraktiva spelare och skulle vi inte gå upp i SHL så är självklart risken stor att spelare kan lämna, vilket är logiskt.

Om ni blir kvar i Hockeyallsvenskan och många spelare lämnar, kommer "Nubben" få mer pengar för att kunna bygga ett bra lag så pass sent som det blir då – eller nöjer man sig med att inte vara ett topplag i Hockeyallsvenskan kommande år?

– Det där står lite skrivet i stjärnorna. Det är det som är olyckligt nu när allt blir så sent. Även om vi går upp i SHL så kan spelarmarknaden vara tuffare. Vi tyckte det var sent senast vi gick upp i april, men nu är det ännu senare. Samtidigt har vi ett bättre lag i år och är mer beredda än vi var då.

Spelarbudgeten inför nästa säsong är av förklarliga skäl svårt att sätta ännu.

– Det går inte att göra. Vi har två spår att gå efter och får se vad som händer. Förhoppningsvis klarar vi det här och får spela i SHL.

Hur är det att jobba med den här ovissheten?

– Idrotten har alltid varit oviss. Vi såg hur det var ifjol också när det blev tvärnit. Vi tyckte vi hade en bra chans då med.

– Men jag har varit med så många år att jag vet vad det innebär. Det är alltid såhär. Har du ett bra lag och inte går upp så blir du barskrapad. Då gäller det att ha en plan och en styrelse som är införstådd med hur det blir.

– Och ska man vara riktigt ärlig så kan en klubb som Timrå inte göra en sådan här satsning varje år. Man kanske satsar ett år och lyckas, men gör man inte det så får man kanske gå tillbaka och bygga lite mer med juniorverksamheten innan man kan göra en liknande satsning igen om tre-fyra år.

Tror du att det kan bli så nu om ni inte går upp – att det kan gå ett par år innan ni är där uppe och slåss om det igen?

– Det beror lite på det ekonomiska läget och vilka spelare som försvinner och blir kvar. Vi har ingen aning alls om det. Men logiskt sett så kan det vara så.

– Historien visar också att det tar ett par år när man ramlar ur SHL innan man kommer tillbaka igen. Många lag har svårt att inse det, och har man det då kan det gå riktigt illa.

Av flera stora händelser det senaste året har rekryteringen av en ny klubbchef varit en del som stuckit ut.

Jonas Torines, som klev på uppdraget just när coronapandemin gjorde sitt intåg, har varit en av de stora nyckelpersonerna kring Timrå IK de senaste tolv månaderna.

– Det är vårt bästa nyförvärv. Han kom in med friska ögon, har ingen bakgrund inom hockeyn, men en gedigen bakgrund inom idrotten. Det har varit fantastiskt. Han är en ödmjuk och fin person med rätt värderingar som gjort det fantastiskt bra, säger Backlund.

Under hösten förlängde också "Nubben" sitt kontrakt med fem år – en lång tid inom idrottsvärlden.

– Jag har inte sociala medier och sådant där, så jag läser inte vad som skrivs. Men jag vet att det har blåst kring "Nubben" under vissa år och andra gånger har han hyllats enormt. I år har det väl bara varit jättebra hela tiden eftersom vi gått så bra.

– Jag tycker bara att det är jättebra att han blir kvar. Vi försöker hela tiden prata om kontinuitet och du vet vad du får av Nubben, konstaterar Backlund.

Samtidigt som de sportsliga framgångarna varit tydliga hos herrlaget har pandemin slagit hårt mot klubbens dam-, ungdoms- och juniorverksamhet, som ligger Backlund varmt om hjärtat.

– Det är otroligt tråkigt att ungdomarna inte fått träna och juniorerna inte har kunnat spela. Det är ett förlorat år kan man säga. Man är rädd att många kommer lägga av och det vore jättetråkigt. Men vi har en bra styrning på ungdomssidan också och de jobbar stenhårt för det här.

– När vi krisade 15/16 sa vi att ungdomsverksamheten är det viktigaste vi har, för du kan inte värva och värva, utan måste hitta guldkornen själv, och den sidan är jag inte orolig för. Det är så många engagerade personer vi har.

Men vad får du för indikationer därifrån, tror ni att många kommer lägga av på grund av pandemin?

– Vi pratar lite grann om det, men har inte sett hur många som kan kliva av. Vi får väl se det när de kan träna igen.

På damsidan var ambitionen att klubben i år skulle ha ett lag i division 2, men även där blev det stopp på grund av pandemin.

– Dam- och tjejhockeyn som vi håller på att bygga upp är väldigt viktig för oss. Jag hoppas och tror att vi kan ställa ett lag på isen nästa år.

Ambitionen är också att starta ett hockeygym för tjejer de kommande åren.

– När vi började på killsidan stack alla till Modo, men nu stannar de här hos oss. Det är samma sak på damsidan, som Wilma (Sjölund) som gick till Luleå och blev svensk mästare.

– Det är viktigt för att vi ska få igång en bra tjejverksamhet att de får samma möjligheter som killarna.

När drömmer du om att kunna ha det?

– Det har med skolan att göra, men kanske om man kunde få till det om två år.

Det är tidigt.

– Ja, men det är en dröm, haha.

För egen del öppnar Backlund också för en fortsättning i klubben och har meddelat valberedningen att han kan tänka sig att ställa upp för omval.

– Vi får se vad som händer och sker, men om man tycker att jag gör ett bra jobb i Timrå IK och vill att jag ska vara ordförande ett år till så är jag beredd att vara det.

– Även om jag varit ordförande i sex år nu så finns det så mycket att göra och förändra till det bättre. Jag har fortfarande drivet, men det är medlemmarna som väljer.

Lars Backlund är sedan drygt ett år tillbaka pensionär – men någon rast och ro är det knappast.

Vid sidan av uppdraget i Timrå IK sitter han också i Hockeyallsvenskans styrelse.

– Det blir mycket hockey, haha ... förutom Timrå och Hockeyallsvenskan är jag ordförande i valberedningen för Region Nord också. Men jag njuter av pensionärslivet också.

– Just nu är jag i stugan på Tynderö med hundarna, men ibland funderar jag över hur jag hann med när jag jobbade och det blåste som det gjorde i klubben. Nu är det stabilt i föreningen och jag har svårt att se vad som ska kunna rucka det här, även om man knappt vågar säga så.