Timrå IK:s poängmakare har vaknat – Lööke spräckte målnollan: "Börjar klicka"

Förra säsongen var Jens Lööke den i Hockeyallsvenskan som var mest i närheten – för ingen var riktigt nära – av Jonathan Dahléns makalösa 72 poäng. Nio poäng bakom tog honom till en andraplats i poängligan.

Men under säsongsstarten i SHL har målnollan gapat i statistiken.

– Det har inte varit någonting som stört mig allt för mycket. Det enda som är viktigt är att komma in i spelet här och göra alla bitar rätt. Resten kommer så småningom – och nu kom första målet, säger han.

Skellefteå har SHL:s mest aktade defensiv just nu. Förutom att laget har släppt in minst antal mål i serien hade Strauss Mann, en av lagets två dryptäta målvakter, inte släppt in ett enda mål på sina två matcher.

I den tredje gick det hål på den nollan. På bekostnad av att Jens Lööke också fick spräcka sin egen nolla.

– Självklart var det kul. Men det är också svårt att glädjas åt det när vi inte lyckas vinna.

Hur upplevde du målet?

– Vi hade ett power play, det kom ett skott från blålinjen och Viktor Lodin fiskade upp returen. Han slog en fantastiskt bra passning och jag hade öppet mål. Det var bara att sätta dit den. Vi har haft ett bra power play i några matcher, så det var vi kanske förtjänta av.

Han betonar att han inte tänkt på målskörden. Men nu är han definitivt helgarderad mot hjärnspöken.

– Jag behöver inte fundera på det i framtiden. Det är bara att köra. Men jag är övertygad om att om vi också fortsätter spela som vi gör så kommer det lossna.

Jens Lööke har producerat poäng förr. Jens Lööke har spelat i SHL förr. Men han har aldrig kombinerat de båda och haft en producerande roll i SHL.

Något som han tycker han växer in i.

– Det är lite skillnad mot senast jag var i SHL. Men jag känner att jag kommer kunna axla den rollen bra. Samtidigt finns det mycket mer att hämta. Saker och ting börjar klicka känner jag för egen del. Jag tror att om jag fortsätter spela med den här farten åt båda hållen, då kommer det bära frukt.