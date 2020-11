Timrå IK:s succé, formstarka SSK, och Björklövens drag – här är fem snackisar i Hockeyallsvenskan just nu

1) Timrå IK har en lika oslagbar som magisk form ...

Timrå IK har elva raka segrar och leder Hockeyallsvenskan, med två mindre matcher spelade än storkonkurrenten Björklöven.

Faktum är, precis som Sportbladet skrev för ett par dagar sedan, att Timrå endast har förlorat tre matcher sedan i januari. Det är ett otroligt facit.

Anledningarna bakom succén har vi redan nämnt i en tidigare artikel, där vi gick igenom den grundligaste statistiken och svaren bakom.

Men vi kan åter igen konstatera att Timrå IK är och förblir stekheta.

Läs också: Därför toppar Timrå IK Hockeyallsvenskan – siffrorna bakom succén: "Har mycket att göra med vår spelidé"

2) ... men är Södertälje SK ändå formstarkast?

I C More-studion för ett par dagar sedan sade reportrarna att Södertälje SK var ligans formstarkaste lag med sina fem segrar, och samma sak hördes också i TV4-nyheterna.

Bara dagarna innan hade också Sportbladets Mats Wennerholm utsett SSK till Hockeyallsvenskans hetaste lag.

Många höjde säkert på ögonbrynen när Södertälje omnämndes som formstarkast, och vissa supportrar blev garanterat irriterade.

Somliga har dock tagit det hela med (hyfsad) ro och skämtar också om det på sociala medier:

3) Björklöven darrar – värvar poängkung

Storfavoriterna Björklöven är inne i en tung period.

Laget har bara vunnit två av de senaste fem matcherna, varav bara en av segrarna kom på ordinarie tid.

Förra veckan blev det också klart att NHL-lånet och lagets skyttekung, Oskar Steen, återvänder till Boston, och snart lär också samma sak ske med NHL-lånet Carl Grundström.

Enligt uppgifter till Sportexpressen vill Björklöven nu förstärka, och amerikanen Grant Besse uppges vara på väg in i laget.

– Just nu tillhör han inte Björklöven och jag har därför inga kommentarer, vi kommunicerar ut när vi har något att säga. Men det är ingen hemlighet att vi letar en forward för att ersätta Oskar Steen och senare Carl Grundström, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till VK.

4) Väsby har chockat

Mot Timrå har de haft det svårt, med två förluster hittills.

Men nykomlingarna Väsby har hittills lyckats chocka båda topplagen Björklöven och BIK Karlskoga.

Två gånger om, så sent som i söndags, har de slagit Umeålaget med 5–3.

Och mot BIK Karlskoga för 1,5 vecka sedan blev det stabila 3–0.

Vilda Väsby är ett lag att se upp med.

5) Börjar Modo hitta rätt?

Mycket har hänt i Modo den här hösten.

Efter en katastrofal inledning fick tränaren Ville Nieminen lämna sitt jobb i början på november, och därefter kom också Patrik Karlkvist hem.

Nu har Modo plötsligt vunnit två raka matcher – och bitar börjar falla på plats, i alla fall enligt Pelle Hägglund på Örnsköldsviks Allehanda:

"En riktigt stor anledning till att Modo nu börjar vinna matcher, att de inte ser ut som ett negativt kvallag och att det tidigare så offensivt trubbiga Modo nu är rätt underhållande att titta på är att Patrik Karlkvist är tillbaka efter en misslyckad utflykt till Vasa. Han har gjort skillnad.

Visst, tränarbytet har naturligtvis spelat in då Modo snittade 0,89 poäng per match under Ville Nieminens tid, idag landar man på två pinnar per match under Pär Styf och Urban Omarks ledning. Men det var också i den vevan som Karlkvist kom hem.

Modo är i dag ett kvickare, offensivare och ett mer strukturerat lag än för en knapp månad sedan. "