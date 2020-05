Timrå IK:s swishkampanj växer efter supportrarnas stora bidrag – nu förlängs insamlingen

Timrå IK samlar in pengar till att spetsa truppen under kampanjen #BackaNubben. Genom en swish-insamling har de nu dragit in drygt 240 000 kronor, skriver de på sin hemsida.

På onsdagen ska supporterklubben ha överlämnat en check på 20 000 kronor till insamlingen.

När den drog igång så nämndes summan 300 000 kronor som ett exempel, och då sa Kent Norberg:

– När vi pratar om slutet av januari och början av februari gör 300 000 inte så mycket. Men nu när man ska sätta ett lag gör det väldigt väldigt mycket, för det är en helt annan marknad. Man löser inte spelare från kontrakt, man har en hel del intressanta spelare man har skrivit med och man har en hel del intressanta spelare på väg.

Nu har Timrå IK bestämt sig för att förlänga kampanjen efter önskemål från supportrarna.

– Nästa alla vi har varit i kontakt med vill gärna se att kampanjen pågår ett tag till, så att folk hinner få sin lön, säger Emma Könberg från supporterklubben, till klubbens hemsida.