Timrå IK ska tillbaka till vinnarspåret – och det är "upp till kamp" som gäller

AIK står för motståndet när Timrå IK ger sig ut på en bortaturné som börjar i Stockholm, vänder norrut för att sedan vända tillbaka söderut.

Fredrik Andersson vill se sitt lag kavla upp ärmarna. Det är upp till kamp som gäller.

– I de senaste matcherna har vi förlorat för många kampsituationer. Vi har inte lagt de sista procenten som behövs och vi pratade om det före träningen och det gav bra respons. Jag hoppas att det det kommer att märkas mot AIK. Det är det jag vill se, säger Fredrik Andersson.

"De sista procenten" behövs för att Timrå IK ska spela det spel ledningen vill se.

– Vi har varit långsamma och inte haft lika mycket puck som vi brukar ha. Vi har varit tvåa in och ut ur dueller och då blir det jobbigt att spela hockey, och det har märkts på resultaten.

Slutspelsserien startar om precis en månad.

Hur ligger ni till träningsmässigt nu?

– Vi är en fas där vi tränar på för fullt. Vi har inte släppt på något utan kommer att köra på hårt någon vecka till. Sedan kommer vi att släppa lite på det. Vi är där vi vill vara och jag är inte ett dugg orolig.

Vi ska spela rejält utan att göra något onödigt.

Mot AIK saknas Adam Ohre som är hemma och är kraxig, Marcus Hardegård som jobbar sig tillbaka från sin skada och Erik Walli Walterholm som är avstängd en match till.

– Hardegård är på väg tillbaka. Han kör de öppna övningarna, men kliver av när det blir närkamper. Vi avvaktar med den röntgen han snart ska göra och får han okej då kommer han att träna för fullt och så kan vi matcha igång honom de sista omgångarna inför slutspelet, säger Fredrik Andersson.

Viktor Lodin är tillbaka från sin avstängning och Erik Walli Walterholm är snart spelbar igen.

Fredrik Andersson vill ha sina spelare tillgängliga.

– Vi har pratat igenom det här. Vi vill spela hockey fem mot fem och vi ska spela rejält utan att göra något onödigt. Vi måste tänka till en gång extra. I ett slutspel är det viktigt, då behöver vi alla.

Med avstängningar och skador på Jacob Olofsson och Morten Madsen släppte Timrå IK fram ett gäng 17-åringar. För att det behövdes – och talangerna fick visa vad de kan.

Kommer de få fler chanser?

– Vi kommer att ta med någon och ha någon med i träning. Vi vill samtidigt inte vara för många på träningarna utan ha hög intensitet. Men de ska absolut vara med och vara redo.

► Matchen

Onsdag 24 februari (19.oo): AIK–Timrå IK (Hovet).

► Läget i laget

Erik Walli Walterholm är avstängd för sjätte och sista matchen. Marcus Hardegård fortsätter sin väg tillbaka efter skadan, men är inte aktuell för spel. Adam Ohre är småkraxig och stannar hemma. Juniormålvakten Max Nilsson följer med till Stockholm i stället.

Notera att ...

... Timrås match på Hovet blir den första i en fyra matcher lång bortasvit. Efter AIK väntar resor till Örnsköldsvik, Södertälje och Västervik.

... AIK jagar poäng i den täta kampen kring strecket mellan sjätte- och sjundeplatsen i Hockeyallsvenskan. Lag 1–6 går direkt till kvartsfinal när slutspelet startar. Lag 7–10 får göra upp i åttondelsfinaler om de två sista kvartsfinalplatserna.

... Timrå IK har spelat ihop 102 poäng så här långt. Vid maxutdelning kan BIK Karlskoga och Björklöven nå 105 poäng.

Så följer du matchen

På C More eller via liverapporten på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 26 februari (19.00): Modo Hockey–Timrå IK (Fjällräven Center).