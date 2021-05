Timrå IK-tränarens medverkan oviss inför tredje finalen: "Beror på sista timmarna"

Den 19 april spelades den senaste finalmatchen mellan Timrå IK och Björklöven. Sedan dess har mycket hänt – minst sagt.

Besked om långtidsskada för Sebastian Hartmann, avstängning för två Björklöven-spelare, polisanmälan om olaga hot – och sedan omfattande coronautbrott i båda lagen.

Under söndagen är det till slut dags för den tredje finalen mellan lagen.

För er som har hunnit glömma vad ställningen är så står det 1–1 i matcher.

– Skönt att det drar i gång igen, konstaterar Fredrik Andersson, huvudtränare för Timrå IK.

– Sedan är det svårt att veta var vi står riktigt. Jag är inte orolig över att spelarna har glömt bort vad vi ska göra där ute, men det gäller att komma in i tempot direkt. Det är det jag ser som den största utmaningen.

Totalt rapporterades 23 av 28 spelare i Björklöven ha testat positivt för covid-19. I Timrå har fallen varit färre, där siffran som rapporterats har varit 13 spelare och ledare.

Samtidigt vet vi att sjukdomen tar olika på olika personer.

Är det något du känner någon oro för?

– Det är det vi inte har fått något kvitto på än, hur illa det har tagit rent konditionsmässigt och hur det kommer att se ut. Träna är en sak, men att spela på maximal fart under så kort period som vi ska göra också... Det är klart att man är lite orolig över det, säger Andersson.

– Men det är något som man aldrig kan komma ifrån. Det är tråkigt att en final ska behöva avgöras på det här sättet, men samtidigt vet vi att vi lever i de här coronatiderna. Vi får lägga det åt sidan och hoppas att våra killar har klarat sig bra så att de är fräscha.

En frågeställning som har bollats upp under uppehållets gång är påverkan av att Björklövens spelare smittades först och därmed eventuellt skulle kunna få längre tid på sig att återhämta sig.

Dock tar sjukdomen som sagt olika på olika personer. Enligt VK/Folkbladet tränade 22 utespelare och tre målvakter i Björklöven under lördagen, men det har varit klart färre tidigare under veckan.

I Timrå har nästan alla spelare varit med hela veckan.

– Det har väl varit ungefär samma förutsättningar. Även om de blev sjuka tidigare så har de inte heller haft en full trupp att träna med och vi har egentligen tränat ungefär lika länge. Så jag tror inte att det ska skilja så mycket på det sättet. De här killarna är också oerhört vältränade, så de har lättare att komma tillbaka efter en tids sjukdom, säger Andersson.

Backar vi hela vägen till den senaste matchen så slutade ju den 7–0 till Timrå. Den matchen tror Andersson inte spelar någon roll nu.

– Det är historia. Sedan om det blir 7–0 eller 2–1 spelar inte heller någon roll. Det gäller att vinna fyra matcher så fort som möjligt och vi vet att det kommer att bli en tajtare match i morgon (söndag), säger Andersson.

– För oss gäller det att komma tillbaks till det som vi gjorde bra när vi vann med 7–0 och det var framför allt att vi spelade ett bättre kampspel än vad vi gjorde tidigare. Och special teams satt lite bättre. De nycklarna ser jag som viktiga i morgon också.

Vad som förutom resultatet hänger kvar i minnet från förra matchen är den tredje perioden och den hätska stämning som uppstod, toppat av tacklingarna av Daniel Rahimi och Alexander Hellström.

Om det fortfarande hänger kvar i luften? Lite grann, tror Andersson ändå.

– Det kommer säkert att vara tuffa närkamper och tjat ute på banan i morgon också, men det gäller för oss att fokusera på hockeyn och göra det vi är bra på. Vi ska stå upp rejält i närkamperna, men vi ska inte ge oss in i tjafset mellan avblåsningarna. Det tror jag inte gynnar oss.

►Matchen

Final 3:7

Söndag 9 maj (18.30): IF Björklöven–Timrå IK (A3 Arena).

►Läget i laget

Sebastian Hartmann missar resten av säsongen på grund av den knäskada han fick i förra matchen. Jonathan Carlsson har saknats på träningarna på grund av en "dag till dag"-skada och kommer inte heller till spel. I övrigt har alla spelare kommit tillbaka till träning och är tillgängliga inför matchen.

Under veckan har juniorerna Oliver Johansson, Mathias Wikudd och William Ingberg Nilsson också varit med på träningarna. Johansson är, liksom tidigare, aktuell. Det kan de två andra eventuellt även vara.

– Vi har inte bestämt riktigt hur vi ska göra. Det kan ju hända att någon blir skadad eller sjuk och då måste man ha alternativ dag två. Samtidigt får vi inte ha hur många som helst på läktaren i de här coronatiderna. Så vi får se hur stor trupp vi kommer att åka med, men det kan bli aktuellt att någon av Wikudd eller Ingberg åker med, säger Andersson.

Parallellt är även assisterande tränare Ante Karlsson ett frågetecken. Karlsson har fortfarande inte återvänt till laget.

– Det är dag till dag. Vi väntar på att han ska bli fullt frisk, Christian (Johansson, lagläkare) sköter det. Så vi får se om han är med i morgon eller inte. Det beror lite på de sista timmarna här, säger Andersson.

Om Ante inte är med – vem tar hans plats i så fall?

– Det får vi se. Så långt har vi faktiskt inte kommit. Jag hoppas att Ante kan vara med. Det är det jag utgår ifrån. Annars har vi Zacke (Michal Zajkowski, målvaktstränare) som har varit med på sidan en del tidigare också.

Juniortränaren Martin Nilsson, som har varit med på träningarna den här veckan?

– Martin kan också vara ett alternativ.

►Notera att..

... finalserien till slut drar i gång igen, efter ett långt coronauppehåll. Den förra finalmatchen spelades den 19 april. Då vann Timrå med 7–0.

... det står 1–1 i matcher.

... båda lagen har återvänt till träning i olika takt. Enligt VK/Folkbladet saknades följande i Björklöven under lördagens träning: Alexander Wiklund, Alexander Hellström, Alexander Deilert och Nicolai Belov.

... Daniel Rahimi och Alexander Hellström är båda avstängda sedan den förra matchen. Rahimi är avstängd i fyra matcher och Hellström i tre.

... tanken är att finalserien ska avgöras inom loppet av den närmaste veckan. En eventuell final sju är schemalagd till lördagen den 15 maj. Till att börja med spelas två matcher i Umeå, söndag och måndag. Sedan är det match onsdag (Timrå), fredag (Umeå) och lördag (Timrå). De två sistnämnda ifall serien inte är avgjord innan dess.

► Så följer du matchen

På tv via C More eller via liverapporteringen på ST.nu.

►Nästa match

Final 4:7

Måndag 10 maj (18.00): IF Björklöven–Timrå IK (A3 Arena).