Bjuder på sommarmusik i blomstrande trädgård: "Vi hoppas att det blir succé"

Tonerna från skolbarnens sommarsånger kommer knappt att ha klingat ut innan det är dags för nästa musikevenemang i herrgårdsparken. Det är ett samarrangemang mellan Söråkers Herrgård och musikern Kenneth Tjernström.

– Jag har haft en dröm om att det ska vara musik i parken ända sedan jag började här och nu blir det äntligen verklighet, säger Maria Åman, platschef på Söråkers Herrgård.

Under sommarmusiken kommer besökarna kunna lyssna till lokala band som; Leif Nyberg och Don Quixotes som bjuder på låtar av Cornelius och andra svenska visskatter, SoNice är en a-capellagrupp som riktat in sig på pop och schlager och från Hälsingland kommer trion FHS som tolkar sommarens favoriter. Allt under ledning av Kenneth Tjernström och det utlovas något för alla.

– Det här är något för både gammal och ung och jag älskar när generationer möts, säger Maria Åman.

Sommarmusiken är gratis och arrangörerna hoppas på många besökare med picknickkorg och filt i gröngräset. Startar gör man klockan 15.00 lördag den 15 juni och tidpunkten passar utmärkt menar Maria Åman.

– Parken är så underbart vacker vid den här tiden och blir det bra väder så kommer det här att bli jättebra.

Går det bra så kommer det att bli återkommande

Det är första gången ett arrangemang av det här slaget hålls i herrgårdsparken och går det bra kan det bli en fortsättning på sommarmusiken.

– Vi börjar med det här och går det bra så kommer det att bli återkommande och vi hoppas att det blir en succé förstås, säger Maria Åman.