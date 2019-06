Charlotte Perrelli om sin unika gårdsspelning på Tynderö i sommar: "Har hört så mycket gott"

Den 10 juli kliver Charlotte Perrelli upp på scen hos artistparet Anna och Martin Hanning-Häggström, något ST tidigare har berättat om.

Och den folkkära sångerskan, bakom Eurovisionvinnarlåten "Take me to your heaven", diggar upplevelsen i en "hemma hos"-spelning på en gård där betande kor får ströva fritt.

– Låter fantastiskt. Lite som hemma då... när jag gick runt i hagarna och sjöng, säger Charlotte Perrelli.

Publiken utlovas massor av hits under Allsång på Tynderö.

– De möter en flicka från Småland som firar 20 år sedan vinsten i Eurovision. Blir blandat repertoar från dessa år.

Får vi höra historier ur ditt liv, som Sveriges mesta schlagerdrottning, i mellansnacket?

– Mycket möjligt.

För henne är Sundsvall och Timrå ett kärt återseende.

– Har varit i dessa krokar mängder av gånger och sjungit och mött en underbar publik. Ser fram emot att möta den igen, säger Charlotte Perrelli.

Den 13 juli är det dags för kultbandet Electric Banana Band, med folkkäre Lasse Åberg och gitarrgiganten Janne Schaffer, att rocka loss.