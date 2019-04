De tar över det populära fisket i Bergeforsen: "Vi känner att det är något som flera vill ha"

Arne och Kristina Perming har under ett decennium varit arrendatorer för Bergeforsfisket i Indalsälven. Under den perioden har det skett mycket, inte minst på grund av bygget av det nya utskovet vid kraftverket. En ny stor stenpir har gjort att fisket i zon ett kan bedrivas från båda sidor av älven, vilket lett till huggsexa om de bästa platserna bland sportfiskare från både när och fjärran.

Nu lämnar makarna Perming över arrendet till ett annat par som har lång erfarenhet av fisket i Bergeforsen. Annelie och Torbjörn Hamrin sköter från årsskiftet fisket och släkten Hamrin är sedan fem generationer fiskerättsägare i området. Nu ska de fortsätta med att utveckla det populära sportfisket och planerna är många.

– Det vi först och främst vill utveckla är fisket på zon två och tre, säger Annelie Hamrin.

I zon två och tre kan fiske från båt eller land ske men det finns även andra möjligheter till läger- och friluftsliv för besökarna. Det vill paret Hamrin bygga ut genom att satsa på ett ökat samarbete med olika företag i kommunen. På så sätt hoppas man kunna erbjuda besökarna ett helhetsgrepp där fisket är en del av en samlad upplevelse.

– Vi gillar friluftsliv både Torbjörn och jag och vi känner att det är något som flera vill ha, säger Annelie Hamrin.

Då är fisket ett perfekt alternativ

Det är också många som frågat efter just det. Fisket kombinerat med friluftslivet tror Annelie Hamrin lockar som ett alternativ för företag i stället för att spendera tiden på kursgård.

– Många vill ha det här enkla med att tända en eld och sitta i ett vindskydd. Helt enkelt lägga telefonen åt sidan och vara avkopplade och urkopplade ett tag, då är fisket ett perfekt alternativ, säger Annelie Hamrin.

Men det är ingenting som kommer att göras i all hast. Permings arbete med sportfisket i Bergforsen har lett till mycket under de senaste åren. Det vill Hamrins inte ändra på utan det handlar om att lyssna på vad fiskegästerna vill och det kommer man att göra under första året som arrendatorer.

– Vi tar över deras rutiner och ändrar inte så mycket den här säsongen. Det finns ingen anledning att ändra något som fungerar bra, säger Annelie Hamrin.

Premiär för årets fiske är det på påskafton, lördag den 20 april.