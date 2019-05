Eleverna om EU-valet: "Det är jätteviktigt att rösta och vi måste ta vara på den chansen"

EU-valet närmar sig och på Timrå gymnasium har eleverna satt sig in i valet och EU i allmänhet under samhällskunskapslektionerna. Nu fick de en djupare information om valet och EU under en föreläsning.

På plats var den liberala politikern Maria Weimer från Uppsala. Hon kandiderar till EU-parlamentet och informerade eleverna om vikten att rösta i EU-valet. Det är något som många av eleverna redan tagit fasta på.

– Det är jätteviktigt att rösta och vi måste ta vara på den chansen, säger Albin Lundblad, förstagångsväljare som läser samhällsekonomiprogrammet.

Under föreläsningen kunde eleverna ställa frågor och ett ämne som kom upp var miljön. Det handlade om en eventuell flyg- eller plastskatt, det sistnämnda efter skräckrapporterna om hur det ser ut i haven. Maria Weimer tog också upp frågan med plast i haven och refererade till en val som nyligen hittats i Italien med 20 kilo plast i magen.

– Miljöfrågan är jätteviktig! Fortsätter det som det gör nu kommer vi inte ha någonstans att bo, konstaterar Elin Åkerlund som också läser samhällsekonomiprogrammet.

Det skapar en osäkerhet att man kan lämna

Andra saker som oroar ungdomarna i gruppen är splittringen inom EU och rättssäkerheten i delar av unionen. Till exempel när det gäller avbräcken från de demokratiska rättigheterna i vissa EU-länder. Men även Brexit-frågan skapar frågor om framtidens EU.

– Det är jättejobbigt det som sker. Det skapar en osäkerhet att man kan lämna så där, säger Hugo Landberg, studerande på samhällsekonomiprogrammet och även han förstagångsväljare i det stundande EU-valet.