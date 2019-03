Hungrig utter äter upp laxodlingens fisk: "Det här har vi aldrig varit med om förut"

Under vintern har det försvunnit fisk från Omegalax odling i Timrå. Man misstänker att det är minst en hungrig utter som tar sig in på det avspärrade området nattetid för att kalasa på läckerheterna i bassängerna. Något som första gången upptäcktes i början av året.

– Vi såg blodspår och spår i snön och att den släpat fisk på området, säger Kenneth Ottosson, platschef.

Helt klart att den vet att det finns lättfångad mat här

Det är rejäla fiskbjässar som den objudne gästen ger sig på. Avelsfisken väger mellan två och åtta kilo och det är den som uttern har siktat in sig på. Den tar sig in på området genom att krypa under staketet på olika ställen men det verkar inte som att den kommer tillbaka till smörgåsbordet varje natt.

– Den återkommer med lite olika intervall men det är helt klart att den vet att det finns lättfångad mat här, säger Kenneth Ottosson.

Nu har Omegalax skickat in en anmälan om skyddsjakt till länsstyrelsen. Man vill bli av med snyltgästen snarast möjligt, men om det ska ske med hjälp av en fälla eller på något annat sätt är oklart.

– Det beror lite på hur länsstyrelsen ställer sig till det här. Vi vet ju inte riktigt hur vi ska tackla problemet eftersom vi inte varit med om det här förut, säger Kenneth Ottosson.

Snyltgäster har man däremot haft flera av. Kenneth nämner mink, mås, kråka och häger som några objudna gäster.

– Det har vi kunnat hantera men utter är något nytt för oss. Det här har vi aldrig varit med om förut, konstaterar Kenneth Ottosson.