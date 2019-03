KD-topp hoppar av och lämnar politiken i Timrå: "Det känns ganska skönt faktiskt"

I 20 år har Henrik Sendelbach varit aktiv inom kommunpolitiken. De senaste tio åren har det varit i Timrå där han under de sista två mandatperioderna varit gruppledare för Kristdemokraterna. Men nu har han bestämt sig för att sluta och flyttar från kommunen.

– Vi har köpt hus i Härnösand, strax norr om gränsen mot Timrå, säger Henrik Sendelbach.

Jag har fått jobba i motvind och kämpa

Inom kommunpolitiken har Henrik Sendelbach varit aktiv och ofta gett sig in i debatter under mötena i kommunfullmäktige. Kristdemokraternas toppnamn i Timrå har också lämnat in en hel del politiska motioner. De har mötts med olika reaktioner och tiden som oppositionspolitiker i Timrå beskrivs som tung.

– Jag har fått jobba i motvind och kämpa mig fram, konstaterar Henrik Sendelbach.

Beslutet om att lämna Timrå kommun är ingenting som har med det senaste valresultatet att göra. Men Sendelbach är däremot kritisk till den försvagning som uppstått inom oppositionen i Timrå. Den kom till efter valet 2018 när Liberalerna valde att samarbeta med Sverigedemokraterna och Timråpartiet.

– Det tycker jag var väldigt tråkigt. Nu blev det en svagare opposition i stället för en starkare enad, säger han.

Henrik Sendelbach kommer att delta under vårens möten i kommunfullmäktige men till hösten ska han vara ersatt. Han har också politiska uppdrag i länet där han sitter med som ledamot i regionfullmäktige. Där har Sendelbach även uppdrag som politisk sekreterare. Men några nya uppdrag inom lokalpolitiken i Härnösand är inte aktuella i nuläget.

– Inte under den här mandatperioden, det låter jag vila ett tag.

Flytten norrut går under sommaren och i och med det blir det definitivt slut på alla politiska uppdrag i Timrå kommun. Något som Henrik Sendelbach känner sig ganska tillfreds med.

– Det känns ganska skönt faktiskt, säger han.