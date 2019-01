Sandras karriär började i Timrå ishall – nu jobbar hon med stora tv-produktioner: "Det är stora kontraster"

Sandra Wörding halkade tidigt in i tv-branschen när hon under gymnasiet började filma hockey i Timrå.

– Jag var hockeyintresserad, det är man ju automatiskt om man är från Timrå, säger Sandra och skrattar.

Hon fortsätter:

– Jag hade känsla för det och det var kul.

2002 började hon på det då nystartade bildjournalistprogrammet på Mittuniversitetet.

– Jag ville få kött på benen, för jag kände att jag ville hålla på med tv. Där fick jag en bra grund till att tänka och se bilder, och det har jag haft nytta av. Men den riktiga skolan gjorde jag som fotograf i Timrås ishall under sex år.

Praktikplatser som "Farmen Skärgård" ledde till nya uppdrag och jobben började rulla in – och hon fick äntligen betalt. 2007 fick Sandra i sista stund hoppa in som *OB-fotograf under Alpina skid-VM i Åre och har därefter gjort det mesta inom skidsport i Sverige. En tid med kortfilmsproduktion på Film i Västernorrland, ledde henne vidare till stora produktioner som "Varg", "The Girl with the Dragon Tattoo" och "Johan Falk".

För drygt tio år sedan gick flyttlasset från Sundsvall till Vallentuna. Där har Sandra sin bas tillsammans med maken Morgan Wörding och döttrarna Isabella och Amanda.

– Under "Varg" jobbade jag som produktionsassistent. Det var riktigt springgöra med allt från att lösa praktiska saker till att breda mackor till Peter Stormare. Direkt från den produktionen åkte jag iväg till Ryssland för att filma Hockey VM i Moskva.

Under inspelningen av "The Girl with the Dragon Tattoo" jobbade Sandra som "travelcoordinator". Filmen spelades in på flera platser i Sverige, bland annat i Sollefteå som fick ge den fiktiva staden "Hedestad" ett ansikte.

– Jag bokade upp hela Sollefteå och varenda boende de hade för att hela teamet skulle få plats, säger Sandra och skrattar.

"Mästarnas Mästare" har hon jobbat med under sex säsonger, de första tre som produktionskoordinator och sedan som OB-fotograf.

– Första gången jag var på "Mästarnas Mästare" var jag gravid och året efter åkte jag när min dotter Amanda bara var sex månader.

Hon fortsätter:

– Jag slutade amma och var borta i sex veckor. Det kanske inte är så många som skulle göra det, men Morgan är en jättebra pappa och jag litar 110 procent på honom. Vilket jag uppskattar otroligt mycket.

Under inspelningarna av "Mästarnas Mästare", som pågår i drygt sex veckor, bor teamet på cirka 40 personer på hotell. Säsongen som sänds på SVT i vår, filmades i Grekland i höstas.

–Produktionen har två filmteam, ett OB-team där jag ingår som filmar tävlingarna och ett reality-team som filmar deltagarna i huset samt allt före och efter tävlingarna.

Vad är roligast med Mästarnas Mästare?

– Att vara utomlands och se andra miljöer är otroligt stimulerande, men det bästa är att se deltagarna som ju är före detta proffs och extrema tävlingsmänniskor avslappnade och ha roligt vid sidan av – och sedan se deras tävlingsfokus komma fram. Jag har ju filmat flera av dem under deras karriärer på olika SM, EM, VM och OS, då är det kul att se dem i ett annat sammanhang.

Ett speciellt minne är från när skidlandslaget med Ingemar Stenmark, Magdalena Forsberg och Pernilla Wiberg var med.

– Ingemar kom fram under en lunch och undrade om det stämde att jag var "Marres" dotter. Min pappa, Mauritz "Marre" Lindström har i flera år jobbat internationellt inom utförsåkning. Både Magdalena och Pernilla träffar jag då och då via olika vintersammanhang. Det är kul att mitt jobb som TV-fotograf gör att jag träffar personer som min pappa haft att göra med under sin karriär

Hon fortsätter:

– Jag träffade Ingemar i en skidbacke när jag var liten. Jag minns att pappa sa: "Åk med den där killen nu för det kan du berätta om när du blir stor", säger Sandra och skrattar.

Sandra har alltid varit intresserad av hälsa och träning och för några år sedan utbildade hon sig till personlig tränare.

– TV-branschen är tuff och tar mycket energi. Nu kan jag välja bort en del helgjobb, vara mer på hemmaplan som PT mellan de stora tv-jobben, vilket skapar en bra balans.

I vinter väntar bland annat VM i Åre, skicross i Idre och VM i skidskytte.

– Det är stora kontraster, på "Mästarnas Mästare" jobbade jag i bikini och på skidjobben handlar det mycket om hur man klär sig varmt och vilka prylar man behöver för att inte frysa. Då är det elsulor, värmepåsar och lager på lager som gäller.

* Outside Broadcasting