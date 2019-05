Sebastian prisas som Årets unga löfte –fredagsmyset gjorde honom till en vinnare

Vanligtvis brukar priset till Årets unga löfte delas ut i samband med Guldstegegalan, då alla andra vinnare får sina priser. I år gjordes en ändring och priset delades i stället ut under den traditionella nomineringslunchen.

– Vi har valt att dela ut priset på lunchen för att de nominerade ska kunna bjuda in sina nära och kära. Vi hade även UF-företag som var nominerade och deras lärare var på plats under lunchen, säger Christina Eriksson, projektledare Guldstegen.

Nomineringslunchen hölls ute på Sundsvall-Timrå Airport och Rinkside Club, företagsnätverket som stöttar Timrå IK, var prisvärd. Deras motivering till priset löd:

"Med en glöd och värme som är ett fåtal förunnat ger han allt för att få till en bra och schysst mötesplats för unga i kommunen. Han ser alla och inget är omöjligt. Fler ungdomar skulle ha det här drivet!"

Sebastian Norlander är naturligtvis jätteglad och stolt över utmärkelsen. Under nomineringslunchen fick han ta emot priset men han kommer även att vara med under själva under Guldstegegalan.

– Då är jag där och att få en utmärkelse av Timrå kommun för arbetet i Bergeforsen känns jättebra. Det är det bland det bästa som hänt mig, säger Sebastian Norlander.

För andra året i rad kommer Guldstegegalan att hållas i Bergeforsparkens lokaler. Galan flyttades dit från Söråkers folkets hus för att klara av publiktrycket. Guldstegegalan hålls den 23 maj.