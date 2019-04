Y:et inbyggt inför renovering: "Folk har accepterat att det kommer vara avstängt"

Det råder full aktivitet vid Bengt Lindströms konstverk i deltat. Alla som passerar på E4 ser hur byggnadsställningen har växt fram under våren och snart är hela jättebokstaven inbyggd. Men mycket annat återstår ändå.

– Det är en hel del kvar, bland annat en massa säkerhetsarbeten som ska göras, säger Staffan Abramsson, fastighets- och anläggningschef vid kultur- och teknikförvaltningen.

Inför byggstart stängdes hela området kring den över 30 meter höga bokstaven av för besökare. Det gjordes för att kunna garantera säkerheten under renoveringsperioden och det har fungerat bra.

– Folk har accepterat att det kommer vara avstängt, säger Staffan Abramsson.

Fram till nu har arbetena gått bra och Staffan Abramsson förklarar att allting gått enligt plan. Nu fortsätter jobbet med att färdigställa ställningen och om några veckor kommer ett startmöte att hållas gällande renoveringen av konstverket.

– Då kommer ansvariga från Jämtfasad, besiktningsmän och vi att medverka, säger Staffan Abramsson.

Går allting enligt plan ska renoveringsarbetet vara klart under månadsskiftet september/oktober. Kostnaden för att få Y:et säkert och i ett respektabelt skick ligger på cirka fem miljoner kronor. En kostnad som klubbades av politikerna i kommunfullmäktige under förra årets budgetförhandlingar.