Fredagsmyset i Bergeforsen tar sikte på högre höjder: "Det är coolt att det blir så här stort"

Fredagsmys i Bergeforsen startade en sommar för snart fyra år sedan. Efter initiativ från ett par som bodde i området, Tommie och Chatrine Nordlund, startade aktiviteterna med basket och korvgrillning vid skolans multiarena. Det gjorde att skadegörelse och annat i området upphörde och satsningen prisades också av Timrå kommun.

Under åren har fredagsmyset fortsatt i föreningsform och under höstarna har ungdomarna kunnat flytta in i gymnastiksalen på skolan för att fortsätta träffas. Det har varit lite i svajning den senaste tiden eftersom Timrå kommun vill ha betalt för att hyra ut lokalerna. Men det finns en lösning i sikte.

– Vi ska söka föreningsbidrag för det och det verkar som om vi kommer att få det, säger Sebastian Norlander, ordförande i Bergeforsens Fredagsmysförening.

Nu när vi haft uppehåll ett tag ville vi göra något roligt

Nu har det varit uppehåll med fredagsmyset ett tag och för att komma igång igen ville man göra något annorlunda. Det resulterade i ett besök på Södra berget i Sundsvall nu på fredag.

– Vi har haft uppehåll ett tag och ville därför göra något roligt så att alla får träffas tillsammans igen, förklarar Sebastian Norlander.

På berget kommer ungdomarna att kunna välja mellan bowling eller kriga loss i bergets laserhall. Kostnaderna för kalaset står föreningen för och transporten till Södra berget ordnar man också.

– Vi som har körkort skjutsar och föräldrar har också sagt att de ställer upp. Sedan är det många som tar sig till Sundsvall och så kan vi skjutsa upp till berget därifrån, säger Sebastian Norlander.

Intresset för Södra berget-äventyret är också över förväntan. Eftersom antalet deltagare är begränsat har man tvingats säga nej till några och satt upp dem på en reservlista. Det är första utflykten av det här slaget som fredagsmysföreningen arrangerar och det lockar många, även ungdomar utanför Bergeforsen och Timrå kommun har hört av sig och vill delta.

– Det är coolt att det blir så här stort. Vi har ungdomar från både Sundsvall och Härnösand som vill vara med, säger Sebastian Norlander.